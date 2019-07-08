Mañana Snow Race en Aserradero Bronzovich

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Mañana martes 9 de Julio, Día no laborable por un nuevo aniversario de la independencia de nuestra patria, se corre una nueva edición del Snow race organizado por la comisión de la A.M.U. (Asociación Motociclística Ushuaia) en el predio del Aserradero Bronzovich a partir de las 10:30  hs.

La competencia que no está dentro del campeonato provincial de Enduro – Cross, es una carrera  especial de invierno que se le hace muy atractiva a los pilotos porque se hace sobre un piso totalmente nevado.

Tan especial es la competencia que se anotaron 82 pilotos, número que no se llegó en ninguna de las tres fechas del campeonato actual de Enduro – Cross.

Inscriptos del Snow Race

CATEGORIA 

1 MIÑO MARCELO MOTOS 
2 494 MEDINA RODRIGO MOTOS 

CATEGORIA 
3 BRONZOVICH MARTIN ATV ELITE
4 CARDENAS MARTIN ATV ELITE 
5 FERNANDEZ SIMON ATV ELITE 
6 BRONZOVICH ESTEBAN ATV ELITE 
7 OJEDA JUAN ATV ELITE 
8 BRONZOVICH FEDERICO ATV ELITE 
9 MISKULIN IVAN ATV ELITE 
10 RUIZ GERMAN ATV ELITE 
11 ORTEGA MARTIN ATV ELITE 
12 FAGUNDEZ NICOLAS ATV ELITE 
13 CALIXTO JUAN MANUEL ATV ELITE

CATEGORIA 
14 ISOBA MATEO ATV PRO 
15 GALLARDO OSCAR ATV PRO 
16 PALAVECINO MARIO ATV PRO 
17 ARIAS FELIPE ATV PRO 
18 PINTOS RICARDO ATV PRO 
19 MORESCHI CARLOS ATV PRO

CATEGORIA 
20 ERMALIUK CARIN ATV MASTER 
21 ISOBA JOSE LUIS ATV MASTER 
22 FERNANDEZ MARCELO ATV MASTER 
23 ARIAS PABLO ATV MASTER 
24 LUCAS CATANEO ATV MASTER 
25 MAROTO RODRIGO ATV MASTER 
26 ORTEGA MARCELO ATV MASTER 
27 VILLEGAS JAVIER ATV MASTER 
28 DUBARRY DAVID ATV MASTER 
29 ARIAS JOSE MARIA ATV MASTER 
30 BORBAS MARTIN ATV MASTER 
31 ATAYRA CLAUDIO ATV MASTER

CATEGORIA 
32 ULLOA AGUSTIN ATV LIMT.
33 HERNANDEZ MARTIN ATV LIMT. 
34 PEREZ GON ALEJO ATV LIMT. 
35 CHEUQUE LEONARDO ATV LIMT. 
36 VIDAL SEBASTIAN ATV LIMT. 350 
37 GALLARDO HECTOR ATV LIMT. 350 
38 RODRIGUEZ MARIO ATV LIMT. 350 
39 RAIMILLA MATIAS ATV LIMIT. 350 
40 MIRANDA LEANDRO ATV LIMIT. 350 
41 MALDONADO CLAUDIO ATV LIMT. 350 
42 HUMACATA CRISTIAN ATV LIMT. 350 
43 VIDAL SEBASTIAN ATV LIMT. 350 

CATEGORIA 
44 BORBAS MARTINA ATV DAMAS 
45 SOSA CLAUDIA ATV DAMAS 
46 PADIN MARIANA ATV DAMAS 
47 PADIN MARINA ATV DAMAS 
48 MISKULIN AGOSTINA ATV DAMAS 
49 JEREZ JULIETA ATV DAMAS 
50 PONCE CLARA ATV DAMAS 
51 HERNANDEZ MARIELA ATV DAMAS 
52 FERNANDEZ KARINA ATV DAMAS 
53 PALAVECINO ELIANA ATV DAMAS 
54 LERA NAHIR ATV DAMAS

CATEGORIA 
55 VARGAS LAUTARO ATV MINI 110 2857157
56 CARDENAS FRANCISCO ATV MINI 110 2836364
57 ORTEGA SANTIAGO ATV MINI 110 35918275
58 RUIZ VALENTINO ATV MINI 110 4620880
59 GORTAN IGNACIO ATV MINI 110 8485941

CATEGORIA 
60 15 BORBAS TIZIANO ATV PRE MINI 
61 SALAZAR SURA GENARO ATV PRE MINI 
62 SANCHEZ BAUTISTA ATV PRE MINI 
63 BRONZOVICH EMMA ATV PRE MINI 
64 BRONZOVICH MILA ATV PRE MINI 
65 BRONZOVICH VLADIMIR ATV PRE MINI 
66 CONTRERAS VALENTINO ATV PRE MINI 
67 ULLOA VALENTINO ATV PRE MINI 
68 FAGUNDEZ SANTIAGO ATV PRE MINI

CATEGORIA 
69 SOLCHMAN ENRIQUE ATV 4X4 4267917
70 CARNERO FERNANDO ATV 4X4 8468860
71 DIAZ SERGIO JAVIER ATV 4X4 8435411
72 611 DADONNA JAZMIL ATV 4X4 5322653
73 ORELLANO MAXIMILIANO ATV 4X4 
74 TORNABENE CARLOS ATV 4X4 3717620

CATEGORIA 
75 MATIAS ALEJANDRO ATV NOVATOS 
76 VALDEZ VICTOR ATV NOVATOS 
77 BAEZA TOVIAS ATV NOVATOS 3522248
78 CATANEO FRANCIS ATV NOVATOS 9497612
79 JEREZ MATIAS ATV NOVATOS 
80 EMILIANO YANNIELLI ATV NOVATOS 
81 GALANT FABRICIO ATV NOVATOS 
82 WOLFSTELLER MATIAS ATV NOVATOS

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