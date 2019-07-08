Mañana Snow Race en Aserradero Bronzovich
Mañana martes 9 de Julio, Día no laborable por un nuevo aniversario de la independencia de nuestra patria, se corre una nueva edición del Snow race organizado por la comisión de la A.M.U. (Asociación Motociclística Ushuaia) en el predio del Aserradero Bronzovich a partir de las 10:30 hs.
La competencia que no está dentro del campeonato provincial de Enduro – Cross, es una carrera especial de invierno que se le hace muy atractiva a los pilotos porque se hace sobre un piso totalmente nevado.
Tan especial es la competencia que se anotaron 82 pilotos, número que no se llegó en ninguna de las tres fechas del campeonato actual de Enduro – Cross.
Inscriptos del Snow Race
CATEGORIA
1 MIÑO MARCELO MOTOS
2 494 MEDINA RODRIGO MOTOS
CATEGORIA
3 BRONZOVICH MARTIN ATV ELITE
4 CARDENAS MARTIN ATV ELITE
5 FERNANDEZ SIMON ATV ELITE
6 BRONZOVICH ESTEBAN ATV ELITE
7 OJEDA JUAN ATV ELITE
8 BRONZOVICH FEDERICO ATV ELITE
9 MISKULIN IVAN ATV ELITE
10 RUIZ GERMAN ATV ELITE
11 ORTEGA MARTIN ATV ELITE
12 FAGUNDEZ NICOLAS ATV ELITE
13 CALIXTO JUAN MANUEL ATV ELITE
CATEGORIA
14 ISOBA MATEO ATV PRO
15 GALLARDO OSCAR ATV PRO
16 PALAVECINO MARIO ATV PRO
17 ARIAS FELIPE ATV PRO
18 PINTOS RICARDO ATV PRO
19 MORESCHI CARLOS ATV PRO
CATEGORIA
20 ERMALIUK CARIN ATV MASTER
21 ISOBA JOSE LUIS ATV MASTER
22 FERNANDEZ MARCELO ATV MASTER
23 ARIAS PABLO ATV MASTER
24 LUCAS CATANEO ATV MASTER
25 MAROTO RODRIGO ATV MASTER
26 ORTEGA MARCELO ATV MASTER
27 VILLEGAS JAVIER ATV MASTER
28 DUBARRY DAVID ATV MASTER
29 ARIAS JOSE MARIA ATV MASTER
30 BORBAS MARTIN ATV MASTER
31 ATAYRA CLAUDIO ATV MASTER
CATEGORIA
32 ULLOA AGUSTIN ATV LIMT.
33 HERNANDEZ MARTIN ATV LIMT.
34 PEREZ GON ALEJO ATV LIMT.
35 CHEUQUE LEONARDO ATV LIMT.
36 VIDAL SEBASTIAN ATV LIMT. 350
37 GALLARDO HECTOR ATV LIMT. 350
38 RODRIGUEZ MARIO ATV LIMT. 350
39 RAIMILLA MATIAS ATV LIMIT. 350
40 MIRANDA LEANDRO ATV LIMIT. 350
41 MALDONADO CLAUDIO ATV LIMT. 350
42 HUMACATA CRISTIAN ATV LIMT. 350
43 VIDAL SEBASTIAN ATV LIMT. 350
CATEGORIA
44 BORBAS MARTINA ATV DAMAS
45 SOSA CLAUDIA ATV DAMAS
46 PADIN MARIANA ATV DAMAS
47 PADIN MARINA ATV DAMAS
48 MISKULIN AGOSTINA ATV DAMAS
49 JEREZ JULIETA ATV DAMAS
50 PONCE CLARA ATV DAMAS
51 HERNANDEZ MARIELA ATV DAMAS
52 FERNANDEZ KARINA ATV DAMAS
53 PALAVECINO ELIANA ATV DAMAS
54 LERA NAHIR ATV DAMAS
CATEGORIA
55 VARGAS LAUTARO ATV MINI 110 2857157
56 CARDENAS FRANCISCO ATV MINI 110 2836364
57 ORTEGA SANTIAGO ATV MINI 110 35918275
58 RUIZ VALENTINO ATV MINI 110 4620880
59 GORTAN IGNACIO ATV MINI 110 8485941
CATEGORIA
60 15 BORBAS TIZIANO ATV PRE MINI
61 SALAZAR SURA GENARO ATV PRE MINI
62 SANCHEZ BAUTISTA ATV PRE MINI
63 BRONZOVICH EMMA ATV PRE MINI
64 BRONZOVICH MILA ATV PRE MINI
65 BRONZOVICH VLADIMIR ATV PRE MINI
66 CONTRERAS VALENTINO ATV PRE MINI
67 ULLOA VALENTINO ATV PRE MINI
68 FAGUNDEZ SANTIAGO ATV PRE MINI
CATEGORIA
69 SOLCHMAN ENRIQUE ATV 4X4 4267917
70 CARNERO FERNANDO ATV 4X4 8468860
71 DIAZ SERGIO JAVIER ATV 4X4 8435411
72 611 DADONNA JAZMIL ATV 4X4 5322653
73 ORELLANO MAXIMILIANO ATV 4X4
74 TORNABENE CARLOS ATV 4X4 3717620
CATEGORIA
75 MATIAS ALEJANDRO ATV NOVATOS
76 VALDEZ VICTOR ATV NOVATOS
77 BAEZA TOVIAS ATV NOVATOS 3522248
78 CATANEO FRANCIS ATV NOVATOS 9497612
79 JEREZ MATIAS ATV NOVATOS
80 EMILIANO YANNIELLI ATV NOVATOS
81 GALANT FABRICIO ATV NOVATOS
82 WOLFSTELLER MATIAS ATV NOVATOS