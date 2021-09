Las cinco aplicaciones que tenés que eliminar para que WhatsApp no suspenda tu cuenta

La propiedad de Facebook es capaz de detectar si en un teléfono celular fueron descargadas estas aplicaciones y, en el caso de encontrar al menos una de ellas, suspenderá la cuenta de WhatsApp de manera permanente.

“Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, dijo la empresa en un comunicado oficial.

Conocé la lista completa de aplicaciones peligrosas de WhatsApp y qué hacer si la plataforma cierra mi cuenta por una de ellas.

WhatsApp Plus GB WhatsApp YoWhatsApp WhatsApp Aero FMW WhatsApp

WhatsApp: qué pasa si suspenden mi cuenta y cómo la recupero

La persona deberá ponerse en contacto de manera inmediata con el canal de soporte de WhatsApp mediante el correo electrónico.

El usuario tendrá que enviar un correo a la dirección [email protected] con lo sucedido y, si la aplicación falla a su favor, la persona podrá descargar la aplicación y volver a instalar su número de teléfono.

Además, se podrían recuperar las conversaciones con una copia de seguridad en la nube de Google Drive o en la nube de Apple, en el caso de tener iOS.