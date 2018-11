La secretaria de la Producción expuso el presupuesto para el próximo año

Este miércoles continuó la ronda de reuniones con los Secretarios Municipales para analizar el Proyecto de Presupuesto 2019 enviado por el Ejecutivo Municipal, donde en esta oportunidad asistieron al Concejo Deliberante la titular de la Secretaría de la Producción Sonia Castiglione, acompañada de su equipo de trabajo, donde se analizaron diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento de dicha Secretaría Municipal.

El encuentro que se llevó a cabo en la Sala de Comisiones fue presidido por la Presidente de la Comisión de Presupuesto, concejal María Eugenia Duré, de la cual también participaron los concejales Paulino Rossi, Verónica González, y Laura Colazo.

Luego de la exposición de los funcionarios municipales, la concejal González sostuvo que “el balance con la secretaria Sonia Castiglione fue interesante, pero también es importante resaltar lo que sucedió ayer durante la sesión en función de cómo sigue el análisis del proyecto de presupuesto para el próximo año, teniendo en cuenta lo que ha sido la aprobación de la suspensión de la actualización de la unidad fiscal, y el freno a poder trabajar sobre un presupuesto que venía de la mano del Ejecutivo con determinadas proyecciones, y a raíz de este proyecto aprobado de tarifa cero para el 2019 vamos a tener un cimbronazo económico a nivel municipio, y ciudad”.

En tal sentido sostuvo que al “haberse aprobado este proyecto tiene que ver con la afectación en la coparticipación provincial, y básicamente con cero posibilidades de avance, con lo cual habrá que reestructurar todas las áreas, incluida la secretaría de la Producción que expuso hoy”.

Además marcó que “sabemos que es antipático hablar de tarifas, de impuestos a los vecinos, pero bajo nuestra gestión nunca se tocó el tema de tarifas, se regulaba inmediatamente de año a año, pero la mayoría legislativa definió para el próximo año porcentaje cero a nivel presupuesto, lo cual va a afectar al ejercicio financiero del 2019”. Conjuntamente la edil agregó que esto “también afectará directamente a la coparticipación que llega a Río Grande, beneficiándose otras ciudades como Ushuaia que si han trabajado la tarifa hasta un 400%, pero esta es la lógica que vienen manejando quienes en desmedro de la ciudad siguen apuntalando no solo con los fondos solidarios, el impuesto inmobiliario, sino ahora con esta nueva definición de tarifa cero con la cual se sigue desfinanciando al Municipio de Río Grande”.

Por tal motivo la edil sostuvo que esto va en “beneficio del que más tiene, del que tiene más propiedades, más vehículos, dado que el vecino común que tiene un salario cumple con una obligación que tenemos como ciudadanos que es el pago de los impuestos, la mayoría de los vecinos que tiene su casa, su auto paga sus impuestos, y por lo tanto quiere tener una vereda, un parquizado, una plaza cerca de su barrio, y no reniega del pago de sus impuestos, el Municipio va de frente respecto de lo que ofrece como ciudad, y es cierto que la calidad en este último tiempo que se viene llevando adelante hace que el vecino este conforme y contento porque al pagar sus impuestos, estos se traducen en obras, en educación, en salud, en recreación, etc., entonces al decir de manera demagógica que no se sube un peso más significa ir en detrimento de los mismos vecinos”.

Por lo cual será “ahora el Ejecutivo quién deberá definir los pasos a seguir, y con respecto de todo lo que hemos hablado del proceso 2018-2019 con las diferentes secretarías se deberá hacer un repaso de todas las áreas que ya pasaron por este Concejo dado que seguramente deberán sufrir algún tipo de ajuste respecto de la proyección que ellos nos trajeron”.

Por lo tanto habrá que “sentarse nuevamente con Finanzas para redefinirnos como sería la cuestión de ahora en más, pero a mi parecer en función de lo sucedido en la última sesión las reuniones de la comisión de Presupuesto deberían suspenderse hasta tanto se readecue la situación con Finanzas, y hasta tanto el Ejecutivo determina que va a decidir en esta situación, por lo cual debería venir Finanzas para ajustarnos la proyección, y poder seguir evaluando las áreas que ya vinieron, y las que vendrán”.

Por último González indicó que “Castiglione nos exteriorizó su preocupación de lo aprobado en la sesión, dado que tenía muchas cuestiones ya establecidas a seguir trabajando, y seguir ahondando en ese acompañamiento a los diferentes emprendimientos que se hace desde la secretaría de la Producción, pero ahora se va a ver sujeta a este cimbronazo económico, por lo cual es ahí donde nosotros veíamos, y seguimos viendo la preocupación”.

