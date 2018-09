La provincia manifestó su rechazo a concurso británico

El reclamo fue realizado por intermedio de la Secretaría de Representación Oficial de la Cuestión Malvinas a la Cancillería nacional, en el marco del concurso denominado “why would I like to meet my neighbours in the Falkland Island” propuesto por el Reino Unido en el continente sudamericano.

Este miércoles, el Gobierno provincial a través del secretario de Representación en la Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, elevó una nota a la subsecretaria de Malvinas, Antártida y Atlantico Sur, Maria Teresa Kralikas, en rechazo a los avances que los británico vienen realizando para introducir al ilegítimo gobierno isleño en relaciones con países sudamericanos.

Dicho concurso que en sus bases y condiciones incluye al ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas como co-patrocinador y que tiene como objetivo “promover el intercambio cultural” entre las islas y el continente por medio de una invitación a estudiantes universitarios de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina a viajar a las islas con todos los gastos pagos y convivir por una semana con los isleños.

Si bien este concurso se realizó en años anteriores, sería la primera vez que se quiere incluir a la Argentina en el mismo. Esta inesperada invitación tiene la clara intencionalidad de menoscabar el legítimo e incansable reclamo de soberanía que venimos realizando sobre las Islas.

Esta actitud, de dudosa credibilidad tomada por el gobierno británico, se complementa con lo sucedido en la reciente Exposición de Ganadería y Muestra Internacional Agro-Industrial, realizada en la ciudad de Montevideo, en donde los isleños poseían un “stand” de muestra de sus productos y que fuera objeto de las acciones pertinentes llevadas por la Embajada Argentina en el país vecino de Uruguay.

De esta manera, desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se considera inadmisible y se hace llegar el más enérgico repudio a la actitud tomada por el gobierno británico y se solicita a la Cancillería que se tomen las acciones pertinentes a efectos de condenar al actuar del Reino Unido y salvaguardar el irrevocable derecho de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.

Por último, Argüello recordó a Kralikas la voluntad de la provincia de colaborar en todo lo relacionado a lograr un diálogo bilateral con Gran Bretaña, en defensa de nuestro derechos soberanos.

