La Agencia de Deportes explicó las proyecciones presupuestarias para el próximo año

Continuando con la ronda de conversaciones sobre el presupuesto para el ejercicio 2019, los concejales se reunieron con el Gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes y Juventud Diego Lasalle y su equipo de trabajo en la Sala de Comisiones.

Durante el encuentro el Gerente expuso lo actuado durante el 2018, y la planificación de trabajo que tendrá para el próximo año.

La reunión fue presidida por la concejal María Eugenia Duré, quien preside la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y estuvo acompañado de los ediles Verónica González, Miriam Mora, y Paulino Rossi.

De esta manera los concejales continúan reuniéndose con los Secretarios de las distintas áreas municipales a efectos de seguir con la discusión del proyecto de presupuesto del próximo año presentado por el Ejecutivo Municipal.

Luego de concluida la reunión, la concejal Verónica González señaló que “nuevamente recibimos un área destacada dentro de lo que es el trabajo municipal, que tiene que ver con el deporte y recreación, deporte de alto rendimiento, deporte comunitario, deporte social, distinguiéndose el trabajo socio comunitario que se hace, y más en tiempos de vulnerabilidad social”.

En este sentido sostuvo que “sabiendo que la cantidad de usuarios respecto de lo que son las actividades deportivas se ha incrementado, más allá de la capacidad que tienen cada uno de los establecimientos, sabiendo que todos y cada uno de los polideportivos van a necesitar un acompañamiento muy fuerte para poder sostener a futuro la actividad”.

Por tal motivo manifestó que esto es “muy necesario, no solo por cuestiones de salud, sino también por cuestiones de índole social, por lo cual los felicitamos porque evidencian un trabajo mancomunado, un trabajo hilado con las áreas de promoción, y con lo que respecta personas con discapacidad se avizora un tiempo de accesibilidad inclusiva bastante interesante a partir de la coordinación de discapacidad en función de lo que se viene”.

En caso de que se tenga que recortar un área, la edil se preguntó “cuál sería la misma, sabiendo que hay un incremento abismal respecto de las instituciones públicas municipales que hoy se están desarrollando y mucho a nivel ciudad, y lo que estamos intentando analizar es donde se realizaría el recorte”.

Finalmente sostuvo que será el “área de Finanzas quien deba referirse a esta situación respecto de la proyección 2019, habida cuenta de lo sucedido en la última sesión, por lo cual Finanzas debe de venir nuevamente a este Concejo Deliberante, teniendo en cuenta que todo es calidad de vida hacia los vecinos”.

“Tenemos muchísimas incertidumbres porque no le podemos dar certeza a los vecinos sobre el plan de acción del próximo año”

Por su parte el concejal Rossi manifestó que la “presentación de la Agencia de Deportes fue muy clara, contundente, sobre de qué manera a través de iniciativas propias y de instituciones intermedias se pretende el próximo año llevar adelante políticas de inclusión y muy proactivas en lo que respecta a Deportes”.

Además sostuvo que en cuanto a cuales serían las actividades de que se resentirían para el próximo año luego de la norma aprobada en la último sesión, el edil dijo que “lamentablemente serían todas las instituciones intermedias, y clubes serán los más afectados porque no habría manera de acompañarlos”, expuso, al tiempo que agregó que “hoy estamos con muchísimas incertidumbres porque no le podemos dar certeza a los vecinos sobre cuál será el plan de acción el próximo año debido a que un conjunto de ediles aprobó una norma que no es buena para la ciudad, y sin medir el impacto que traerá la misma sobre los vecinos”.

Por lo cual remarcó que esta “decisión que tomaron nos ha puesto a todos en una posición muy difícil, dado que no sabemos cuál será la estimación de los recursos, y el plan de acción para el año que viene, por lo que la situación es muy compleja, previendo que la pérdida de recursos se estima entre 250 y 300 millones de pesos”.

Finalmente sostuvo que el “recorte caería en el apoyo a instituciones intermedias, en la ayuda social, y en la obra pública, con lo cual sería muy complicado el escenario para el año que viene”.

“El recorte sería a deportistas, ONG, y clubes”

La concejal Miriam Mora indicó que el “trabajo que se realiza desde la Agencia de Deportes es muy importante, donde no solo se trabaja en el deporte, y la juventud, sino también en lo social, donde continuamente se incentiva a los chicos a la práctica del deporte, por lo cual son áreas muy sensibles, y el presupuesto con el que cuentan en función de todo lo que hacen es muy chico”.

Asimismo, la edil reflejó que las “áreas que se verían afectada luego del congelamiento de la Unidad Fiscal serían los subsidios a deportistas, las ayudas sociales para clubes, ONG, y becas”, dijo, al tiempo que afirmó que “el presupuesto se reduciría en alrededor de 300 millones de pesos”.

