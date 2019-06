Kapanga y Vicentico dueños del rock en Ushuaia

La segunda noche de Rock explotó en el microestadio municipal José “Cochocho” Vargas de Ushuaia con la presencia de Vicentico y Kapanga. Más de 5000 personas nuevamente se dieron cita para ver sobre el escenario a dos bandas que son de los mejores exponentes del rock nacional y brindaron un show espectacular cerrando así los dos días dedicados al género.

Las bandas soportes fueron el complemento ideal para los jóvenes que paulatinamente fueron llegando al microestadio, llenándolo hasta tener un marco imponente a la espera de Vicentico en primer término y Kapanga después, donde la multitud estalló de algarabía con las canciones del Mono.

Las bandas locales comenzaron a tocar pasadas las 18.30 horas, con Línea 7, luego Sebastián Díaz Ramos, Mejor no Hablar, Lavate las manos, Triple Trouble, William B y la F23; siguió Rodro y Big L Funk culminando la serie de teloneros con Perros de la calle, una banda de Hard Rock que realiza covers de Guns&Roses y AC/DC.

Vicentico salió a escena minutos antes de la medianoche realizando canciones de las más variadas de su extensa trayectoria musical, de su paso por Los Fabulosos Cadillacs y de su carrera como solista desde al año 2002. La primera fue “Ya no te quiero”, no faltaron después temas como “Vasos Vacíos”, “Calaveras y Diablitos”, “Creo que me enamoré”, “Paisaje”, “Siguiendo la luna”, “No te apartes de mí” y “Solo un momento”.

Posteriormente fue el turno del Martin, “el Mono” Fabio de Kapanga, llegando a las dos de la madrugada; una banda que está cumpliendo 30 años sobre los escenarios argentinos e internacionales, reconocida por su dinámica y la fuerza que les impone a sus canciones.

El público pudo disfrutar y corear “Fumar”, “Andate a dormir vos”, “Me mata”, “Desearía”, “Ramón”, “No me sueltes” y otras más, para terminar a todo ritmo su presentación.

El pogo también estuvo presente en la mayoría de las canciones del Mono que interactuaba con el público de manera constante, organizó un pogo femenino en medio del show y recibió la ovación de todos además de un reconocimiento por parte del intendente Walter Vuoto.

Otra noche, donde las vecinas y vecinos de la ciudad, jóvenes y adultos dijeron presentes en la segunda dedicada al rock nacional en la Fiesta Nacional de la Noche más Larga.

