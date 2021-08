Juntan firmas para impulsar un proyecto de ley oncopediátrico en la provincia

La campaña busca el apoyo de la sociedad para impulsar el debate en comisión en la Legislatura del Proyecto de Ley Oncopediátrico Dr. Pedro Rocha, el cual busca garantizar un tratamiento adecuado e integral para los niños con patologías oncológicas y para sus familias. En ese sentido, Adriana Pérez, una de las personas que encabeza la campaña, dialogó con FM Fuego sobre la importancia de la ley.

“Nosotros presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con oncopediatría. Esto se ha tratado en la Comisión de Salud en la Legislatura, hemos tenido con las mamás una respuesta favorable cuando viajamos; los legisladores han sido empáticos y solidarios, incluso han hecho modificaciones sobre el proyecto original que han sido muy positivas”, comentó Adriana.

Asimismo, explicó que “desde la Legislatura se envió a tres lugares del Gobierno para consultar y evitar que la ley se aprobara y luego se vetara. El problema surgió en que dos de las respuestas ya habían llegado, una era de OSEF y la otra del Ministerio de Salud, pero estábamos esperando la del Gobierno en sí. Ayer me comentó la legisladora Victoria Vuoto que finalmente llegó esta última respuesta. Ahora esperamos que se llegue a tratar en sesión”.

Con respecto a la campaña, aclaró que el objetivo no es ir en contra de nadie, sino de visibilizar el problema e impulsar públicamente el proyecto de ley: “Esto no es en contra de nadie ni mucho menos de los legisladores que están avanzando con el tratamiento, sino que es para visibilizar esta problemática. También para mostrar que por ahí los tiempos de uno no son los mismos que los tiempos de las familias de Tierra del Fuego que en este momento están pasando por esta enfermedad con sus niños en Buenos Aires y que también han sufrido estos inconvenientes en el tratamiento, como nos ha pasado a nosotros con la medicación que llega tarde”.

“El cáncer infantil no espera y avanza, no es lo mismo que en un adulto, entonces necesitamos una legislación como tienen otras provincias y como lo piden todas las fundaciones que trabajan contra el cáncer infantil en la Argentina”, sentenció.

Por otro lado, Adriana señaló que “existe la Ley Nacional que tiene que ver con la medicación oncológica en general, pero lo que sucede es que no está reglamentada y en el caso de los niños tenemos que asegurar que este medicamento llegue en tiempo y forma. Nosotros lo hacemos a través de la creación de un Registro Oncopediátrico en la provincia desde el cual se emite un certificado en donde la prestación debe ser inmediata”.

“Lamentablemente se registran muchas demoras en el arribo de medicación. Las demoras administrativas o burocráticas son tremendas. Nosotros hemos pedido a la sociedad que nos acompañe en esta iniciativa para visibilizar esta problemática y que entre todos hagamos un poco más de fuerza”, remarcó.

Además, enfatizó en la necesidad de que los padres del niño enfermo estén amparados y puedan acompañar a su hijo durante un tratamiento oncológico: “Esta situación que uno vive cuando tiene que atravesar la enfermedad de su hijo tiene como principio básico el derecho del niño enfermo de poder ser acompañado por sus padres”.

En cuanto a las planillas para poder juntar las firmas, Adriana indicó que “con un grupo de mamás hemos dejado planillas para la firma en tiendas de artículos para niños y ha sido tan positivo este accionar que otros comercios también nos han pedido planillas para que la gente pueda adherirse”.

“En Río Grande nosotros estamos en contacto con cuatro familias que están pasando por esta situación, pero hay más. Como vecinos que hemos transitado por esto tan tremendo nos ponemos a disposición de estos papás con nuestra experiencia, para llevar un poco de tranquilidad y de esperanza sobre todo”, concluyó Adriana.