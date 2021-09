Joaquín Pereyra debuta oficialmente en el Top Race Junior

Este fin de semana se corre una nueva fecha de la competencia en el Circuito N°9 de Buenos Aires. El riograndense ya había hecho alguna prueba en esta categoría con muy buenos resultados y en esta va a ser su primera participación como piloto en una competencia oficial.

Por su parte, Yanina Oller no será de la partida ya que no había confirmado su participación por la posibilidad de que este fin de semana se corrieran los 100 km de Río Grande, evento que finalmente no se realizará.

Lo cierto es que mañana comienza la actividad con las pruebas libres y tanto Joaquín como Facundo Di Gennaro van a tener la posibilidad de subirse a sus autos y ya ponerlos a punto para lo que será esta nueva fecha del Top Race Junior.