Javier Puebla : Las nuevas líneas de crédito de PROGRESO podrían acreditarse en 48 hs

El Gerente de la entidad bancaria, aclaró que desde el inicio de la pandemia, se han otorgado créditos por 400 millones de pesos, “y ahora estimamos que con estas siete nuevas líneas colocaremos aún más (dinero), principalmente porque tenemos el aporte de subsidios muy importantes, lo que hace que tengamos tasas del 23%, gracias de interés de capital de 9 meses. Hace 48 horas que las hemos publicado y ya hemos tenido numerosas consultas”.

Cabe destacar que las nuevas líneas crediticias se encuentran destinadas a sectores comerciales, emprendedores, productores, cooperativas y Pymes. “Entendemos que éstos son el motor más importante que tiene la provincia y el más golpeado”.

Por otro lado, Duarte brindó detalles sobre las siete líneas de créditos. “Cada actividad tiene necesidades distintas. De las siete, tres líneas son de capital de trabajo. La línea de Capital de Trabajo es muy amplia la utilidad, por eso es muy solicitada por estos sectores y que el destino es para diversas utilidades. Tenemos una de capital de trabajo que es exclusiva para turismo y afines, que creemos que es uno de los sectores que de un día para el otro, se vio interrumpido totalmente. Después tenemos dos líneas más e capital de trabajo con distintas características para que les demos opciones a las empresas, por ejemplo, una tiene 12 meses, otra 24 meses, una tiene 9 meses de gracia en lo que es interés y la de 12 meses, tiene seis meses de gracia, tanto en capital como en interés”.

El funcionario indicó que se anunciaron las líneas de créditos, han recepcionado alrededor de 290 pedidos/solicitudes por alrededor de 200 millones de pesos. “El 67% de esas solicitudes pertenecen a comercios y servicios, un 19% de lo que es producción y un 14 de lo que es turismo y gastronomía”. Asimismo, agregó que “47% son pedidos de Río Grande, un 38 viene de Ushuaia y Tolhuin un 13%”.

Asimismo, del total de solicitudes, “un 66% son de capital de trabajo, 32% de bienes de capital y 30% de alquileres”.

Una vez que los sectores realizan la presentación de toda la documentación que exige el banco para acceder a los créditos, la acreditación del dinero se concreta dentro de las 48 horas aproximadamente. “Tenemos entre tres y cuatro estadías en cuento a los tiempos. Si la persona es clienta del banco y tiene la cuenta clarificada, es muy rápido, ya tenemos todo, no tenemos que pedirle nada. Si la persona es cliente y no tiene calificación, se le responde el correo con la documentación y hay un análisis previo. Y por último, tenemos aquellos que no son clientes del banco y que por supuesto no están calificados”, los cuales deberán aguardar más tiempo. “Tenemos que hacer el proceso de apertura y el proceso de calificación. Nosotros tenemos como promedio, en los casos más rápidos, pueden estar en 48 horas el dinero acreditado, incluso hasta en 24 horas. Los que no son clientes, podemos tener una demora de tres o cuatro días, estamos haciendo un esfuerzo para que no sea más de una semana”.

Asimismo, aclararon que la persona que solicita el crédito y no sea sujeta a crédito, el pedido realizado será respondido desde el Ministerio de Producción, “de alguna forma se lo va a asistir, a través del banco o a través del Ministerio de Producción”.

Cabe destacar que los pedidos se deben efectuar a través de la página oficial del banco https://www.btf.com.ar/empresas/financiamiento/lineas-de-credito-progreso/.

————————— —————– —————–

Solorza: “La verdad es que nos han llovido denuncias sobre las facturas de luz”

Luego de las numerosas quejas por parte de vecinos de la ciudad de Río Grande al momento de la recepción de facturas de luz correspondiente al mes de mayo, desde la Secretaría de Energía de la provincia se efectuó un pedido de informes a la Cooperativa Eléctrica.

En diálogo con FM Fuego, el Secretario de Energía Moisés Solorza explicó que “le enviamos un pedido de informes para que se nos explique cuál fue el método que utilizó para poder llevar la facturación adelante, cuál es el procedimiento que habilita a la Cooperativa Eléctrica a realizar ese tipo de estimación. La verdad es que nos han llovido denuncias y todo lo que se generó en este contexto de pandemia, donde todo el mundo esperaba la colaboración, la solidaridad y que estemos a la altura de la circunstancia en este momento económico, social y nada de eso sucedió, por lo tanto tuvimos que salir a pedir explicaciones y responderle a los vecinos del por qué se llevó adelante una metodología de esta naturaleza, cuáles fueron los motivos más allá de que se han dado excusas, incomprensible lo que se ha hecho”.

Solorza aclaró que la Cooperativa Eléctrica cuenta con diez días para responder el pedido de informes, “sabemos que otros sectores, como es Defensa al Consumidor está actuando, existen una innumerable cantidad de denuncias a Defensa al Consumidor, porque realmente lo que se ha visto, lo que los vecinos han recibido de facturación realmente, en muchos casos, sabemos que no se corresponde con ninguna manera con las facturaciones que venían teniendo. Yo quiero entender que hay un error, porque nosotros estuvimos colaborando con la apertura de las bocas de cobro de la Cooperativa Eléctrica, pero no par que sucedieran estas cosas. Realmente no hubo ningún tipo de explicación a los vecinos, no hubo una comunicación con la Secretaría de Energía de que no se pudo tomar la medición y que hoy están recibiendo facturas que no guardan ningún tipo de relación con el pago, pero mucho menos con el contexto en el que vivimos, porque hay vecinos que van acumulando una deuda realmente impresionante en relación a la factura eléctrica, y queremos saber de dónde salió, cuál fue la base de cálculo, que método utilizaron”.

Por otro lado, el Secretario de Energía indicó que “la Cooperativa lo que tiene que hacer, es cumplir con la obligación del servicio que presta y darle las explicaciones a los vecinos de por qué le cobra lo que les están cobrando y tener en consideración que ellos están prestando un servicio concesionado por el Estado y el Estado hoy está pidiendo explicaciones del porqué de manera arbitraria tomaron una metodología de cobro que no se ajusta al contexto en que vivimos”.

En relación al pedido de informes, Solorza aclaró que en caso de no ser respondidos los mismos, podrían sancionar a la propia Cooperativa.

Finalmente, el Secretario explicó que la Cooperativa Eléctrica “Ha cortado toda relación con la Secretaría de Energía previo a que le habilitáramos el protocolo para la atención al público y el cobro de la facturación. Claramente hubo una intención de romper las relaciones de diálogo que veníamos manteniendo de manera conjunta para poder cobrarle lo que le cobraron a los vecinos. Claramente hubo una intención recaudatoria sin contemplación con nadie. Acá hay una situación realmente de abuso que se dio en muchas familias que se han organizado para realizar denuncias en Defensa al Consumidor, gente que está juntando firmas. Hay un reclamo generalizado. Nosotros no vamos a esquivar nuestra responsabilidad, vamos a pedir los informes que hagan falta”, concluyó Solorza.

Gracias por compartir!