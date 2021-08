Itatí Almirón: “ En el Municipio me dijeron que si salgo hablar me va traer problemas ”

Luego de la nota realizada con nuestro medio, la vecina de Río Grande volvió a dialogar con FM Fuego sobre su situación actual, luego de haber perdido todo en el incendio de su vivienda de Sarmiento al 2600. Ese mismo día, el Municipio le había ofrecido ayuda económica y hospedaje a su familia, algo que aún no le han concedido y por lo que también Itatí sigue luchando e insistiendo en distintas áreas municipales que no le dan respuesta alguna.

“Sigo en la misma situación, con las mismas idas y vueltas. Ya hasta enoja que uno tenga que salir a hablar y a pedir cuando ellos son los que se acercaron en su momento y me dijeron que me iban a ayudar. Cuando uno se acerca a la oficina lo único que recibe es enojo; las veces que he ido lo único que saben hacer es hacerme dar más vueltas. Todos los días es lo mismo y en todos lados me mandan a otro y me dicen ‘tal persona te lo soluciona’”, comentó Itatí.

En ese sentido, explicó: “En mi familia somos cinco y necesitamos un lugar dónde estar. Ya va a ser un mes de lo que pasó y seguimos en la misma. El subsidio que me dieron de $35 mil, que es por única vez, me dijeron que teníamos que rendir cuentas de en qué lo íbamos a gastar, algo que me pareció una gastada porque yo perdí todo. ¿Qué se hace con $35 mil hoy por hoy?”

Además, se mostró molesta porque no sólo no tiene respuestas concretas sino que también se ha sentido maltratada: “Es una situación que por ahí a mí me da vergüenza contarlo y algunas de estas personas que me han atendido y se habían enojado me dijeron ‘bueno, si cada uno va a contar su historia dónde estaríamos’. Yo estaba contando mi situación porque la estoy viviendo”.

“Es una tomada de pelo de esta gente y encima se enojan porque uno va y reclama, porque salgo a hablar. Por lo único que veo que se puedan haber enojado es por la nota en la radio. A veces me dicen que salir a hablar me va a traer problemas, pero si yo no lo cuento sigo en la misma y voy a seguir esperando. Ya pasó más de un mes y seguimos en la misma, pero bueno no me queda otra que seguir esperando”, cerró Itatí.

