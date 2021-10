«Hasta ahora, la empresa no ha cambiado su postura», dijo Estefanía Robledo, delegada de Brightstar

La delegada de los trabajadores de Brightstar, Estefanía Robledo, expresó su preocupación por la continuidad de los puestos laborales en dicha empresa, ya que en las reuniones que han mantenido en el Ministerio de Trabajo, los empresarios no modifican su postura.

Panorama muy incierto viven por estos días los trabajadores de la fábrica Brightstar, ya que no hay avances en las negociaciones por la continuidad laboral, en este sentido, la delegada de los trabajadores, Estefanía Robledo dijo que «continuamos en negociaciones con la empresa, no hemos tenido demasiado avances, estamos transitando una conciliación obligatoria con las reuniones en el Ministerio de Trabajo, pero por el momento no hay avances significativos en la negociación».

Sostuvo además que «la empresa nos ha manifestado el anticipo de las vacaciones, salimos ahora en noviembre, pero no tenemos previsión al regreso en cuanto a la producción o que va a pasar con nuestros puestos de trabajo, la empresa lo único que manifiesta es que la fábrica va a estar cerrada».

Sobre la cantidad de trabajadores que se han acogido al retiro voluntario, Robledo dijo que, «sigue vigente por parte de la empresa, hay muchos compañeros que han accedido, teniendo en cuenta la incertidumbre que genera esta situación, la mayoría tiene familias a cargo, era personal con varios años de antigüedad que han accedido al retiro voluntario, pero no es el número mayor de la planta. El número más significativo de trabajadores busca resguardar los puestos de trabajo».

Finalmente, hizo referencia a la manifestación de hoy a la tarde, «se tomó la decisión en Asamblea, de la necesidad de manifestarnos por la situación que atravesamos, pero lo hacemos después del horario laboral, porque estamos en proceso de conciliación obligatoria, por eso nos manifestamos hoy en la puerta de la empresa, a las 15:00 hs.»