Gorbacz: “La ley Malvinas y la prórroga de la 19640 son los objetivos centrales para el 2019”

El ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz hizo un balance del año en el programa “Arriba Fueguinos” que se emite por la Radio y la TV Pública. Destacó que “fue un año donde tuvimos que enfrentar muchos ataques externos y los fuimos respondiendo uno a uno y en muchos casos, se pudieron revertir”

El ministro enumeró “el quite de la zona a las asignaciones familiares, la caída del fondo de la soja, la política arancelaria perjudicial a nuestra industria, los retrocesos en la cuestión Malvinas, entre otras” a las medidas nacionales que la gestión de Rosana Bertone debió hacer frente.

Respecto al tema salarial, Gorbacz fue consultado sobre los cuestionamientos acerca de que durante los gobiernos peronistas en la provincia no hay aumentos de sueldos. “En verdad habría que decir que durante los gobiernos no peronistas en el país, porque cada vez que gobernó el peronismo la provincia le tocó un gobierno nacional no peronista” recordó Gorbacz y agregó que “hay que ver que hoy no tenemos adelantos de coparticipación ni préstamos para pagar sueldos, vivimos de lo nuestro, y así y todo hemos dado algunas mejoras salariales y cumplimos con sueldos y jubilaciones en tiempo y forma”.

En el mismo sentido, el jefe de Gabinete señaló que “gracias al trabajo que hicimos en 2019 seguramente podremos mejorar la situación salarial de los empleados públicos, siempre con responsabilidad de poder cumplir lo que se firma”

Con relación a las perspectivas para 2019, el ministro afirmó que “Bertone está trabajando fuerte para lograr consensos en el Congreso de la Nación para la prórroga de la ley 19640. Esa ley y la ley Malvinas son dos objetivos centrales para los fueguinos, son banderas que debemos llevar bien alto y que no admiten chicaneos ni especulaciones políticas, porque son temas de estado”.

