González aseguró que “no se está tirando ningún efluente sin tratamiento como asegura la provincia”

Este miércoles por la tarde se llevó adelante una reunión de la comisión de Obras Públicas preside la concejal Verónica González, donde los ediles trataron junto a funcionarios municipales los alcances del proceso administrativo respecto del tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad.

El encuentro que se llevó adelante en la sala de Comisiones fue presidido por la concejal González, participando también los concejales Paulino Rossi, Laura Colazo, Miriam Mora, Raúl von der Thusen, y María Eugenia Duré, como así también estuvo presente la secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio Gabriela Castillo, junto a su equipo de trabajo, y la Directora de Desarrollo Urbano, y Territorial Leticia Hernández.

Luego de la reunión, la concejal Verónica González destacó el “trabajo que se viene realizando desde la secretaria, y en ese marco hubieron cuestiones públicas que básicamente podían alertar a la ciudadanía, no solamente respecto del medioambiente, sino también con respecto a la salud”.

Asimismo resaltó que el “proceso administrativo tiene plazos, esos plazos tienen que ser bien evacuados, y tratados, y uno tiene que ser prolijo a la hora de hacer señalamientos públicos, lo digo por una cuestión de alarmas, sabiendo que en este tipo de procesos uno está generando este tipo de disturbios en la comunidad que a mi entender son bastantes desprolijos, tienen esta picardía de que pueden dañar, y esto es lo que uno trata de evitar”, indicó la edil.

González resaltó como “raro que la persona que genera el sumario, es la misma persona que la que hace la muestra, indudablemente la imparcialidad del gobierno no la está respetando”, afirmó la edil.

Además diferenció a Río Grande de Ushuaia señalando que cuando “tenes un Municipio que tiene a cargo el agua, todo el sistema de redes, y todo lo que es este tipo de tratamientos, y vez un Municipio que avanza de una manera tan responsable respecto de esto, cuando en otras ciudades de la provincia este mismo sistema no está a cargo del Municipio, entonces también observas que hay intencionalidades al respecto”.

También resaltó que más “allá de los presupuestos que manejamos, los presupuestos serían multimillonarios a la hora de solicitar que se manejen estos presupuestos con equidad, dado que hay inversiones por parte de la provincia que tiene DPOSS en su haber, y que a nosotros nos dejan al margen con respecto del porcentaje a llevar adelante”.

Recordó que existe un “endeudamiento que todos conocemos que iba a ser afectado a obra pública, sin embargo solo el 19% se afecta a Río Grande, y en este caso hay un montón de avance de la obra pública que se evidencia en la ciudad que dista mucho de formar parte de este convite que hace el gobierno provincial al respecto”.

González entendió que los “Legisladores tendrían que estar más alerta a la hora de hablar de equidad con respecto a los fondos que después terminamos pagando todos, dado que los recursos que tiene la zona norte de Tierra del Fuego son los que después quedan plasmados en este tipo de contrato, son fondos y recursos que trabajan los vecinos de la zona norte, y solamente recibimos un 19% de ese tipo de cuestiones, por lo cual más allá del análisis pormenorizado que hizo Gabriela Castillo, sabemos que hay un proceso de sumario, pero que hay que mantenerlo con respeto respecto de lo que se dice públicamente, y esto solamente los técnicos que intervienen en esto son los que deben poner seriamente palabra, por eso vino la secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio para no alertar, y generar confusión en los vecinos, cuando estamos hablando de temas de salud pública y de temas ambientales”, sentenció .

Finalmente indicó que la “exposición de la funcionaria municipal fue clara, dejo tranquilidad, teniendo en cuenta que nosotros tenemos las plantas elevadoras de la zona de la Margen Sur, de máxima norte, la salida de la planta de tratamiento que se ubica en el Cristo, es decir que en todo ese tipo de sectores que se vieron afectados no existe salida cruda sin ningún tipo de tratamiento, todo tiene un tratamiento, esto hay que dejarlo en claro, mientras que por otro lado tenemos un laboratorio de óptimas condiciones, donde ha habido una fuerte inversión de más de dos millones de pesos respecto del laboratorio modelo para este tipo de cuestiones, más de diez millones para optimizar la planta de tratamiento existente, con lo cual el Municipio desde hace tiempo viene haciendo muy bien cargo de este tipo de situaciones como lo es entre otras cosas de Obras Sanitarias, por lo cual hay que darle tranquilidad a los vecinos, vamos por el camino correcto, y sigue existiendo una instancia administrativa respecto de lo que resuelva el gobierno ante esta situación, pero que evidencia un trabajo muy respetuoso y responsable del Municipio”.

“No existe salida cruda, sin previo tratamiento”

Por su parte Castillo señaló que hemos “podido compartir con los concejales el descargo que ha hecho el Municipio a la provincia, más allá que está en curso el sumario administrativo, precisamente tenemos una mirada totalmente distinta de la que hace la provincia respecto de esta evaluación en cuanto al tratamiento de los efluentes, y poder darla la tranquilidad a los concejales como parte de este equipo municipal pensando en la ciudad de que el Municipio es responsable en cómo lleva adelante todas las acciones que tienen que ver con el manejo del agua, y con el manejo de los efluentes, y en el marco de esto la diferencia es sustancial respecto de los resultados que tiene el Municipio en relación a lo expuesto por la provincia”.

La funcionaria municipal entendió que esta “parcialidad tiñe la mirada de la provincia, puesto que quien nos está juzgando en lo administrativo, y es sumariante es la misma persona que tomó las muestras, entonces no estaría garantizando la imparcialidad, y compartiendo estos detalles de lo que ha sido la respuesta del Municipio, más allá de que esperamos el resultado del análisis que haga la provincia en relación a todo este descargo, y toda la prueba adjunta que ha presentado el Municipio”.

Además manifestó que “tenemos diferentes elementos que hemos podido adjuntar como documentación, uno que tiene que ver con la diferencia respecto de cómo se han tomado las muestras, se habla de contaminación, cuando no es una continuidad de que se han tomado varias muestras, se hablan de muestras aisladas, es más hasta hay un punto que se dice haber sometido a evaluación, y que en el expediente no constan los resultados que dice tener la provincia, entonces son muchos los puntos donde decimos que no hay un residual de contaminación”.

En tal sentido expresó que “podríamos hablar, si es que lo demostraran, de algún vector de contaminación en algún punto, se habla de la misma situación de los efluentes cloacales en los conductos cloacales como los conductos pluviales, cuando se habla de la referencia de tres puntos pluviales, cuando en la ciudad hay cuarenta y dos puntos pluviales, entonces hay un montón de datos que se están haciendo público muy a la ligera, y debiéramos ser más responsables, cuando en realidad estamos creando preocupación en la población cuando no debiera existir”.

Por último Castillo dijo que el Municipio ha puesto “en una real conciencia de salud pública un gran acento durante todos estos años en poder garantizar en que toda la ciudad tenga redes de aguas, y cloacas, y de esta manera sacar las excretas del patio del vecino para poder conducirlo en una colectora que llegue a una estación elevadora, donde se hace el filtrado, y en una zona de la ciudad tiene el óptimo tratamiento que es la planta de tratamiento, en la margen sur no, y en la margen norte tenemos colectoras que salen al mar, que es un gran biodigestor, que es el que produce el proceso de descomposición, y entendemos que no se está tirando ningún efluente sin tratamiento como lo asegura la provincia”.

