Garzón: “Me arruinó totalmente la vida, no pensé jamás que iba a quedar así mi brazo”

Fm Fuego dialogó con el boxeador Adrián Garzón quién protagonizó un hecho de sangre en las primeras horas del 1 de enero en un edificio de Chacra II y resultó con una herida perforante en su brazo derecho produciéndose una pérdida parcial de músculo.

Por el hecho se encuentra detenido un vecino de la zona, el joven Eric Mallón, quien fue indagado por “tentativa de homicidio”.

Adrián Garzón declaró este jueves y comentó a este medio respecto del hecho sufrido desmintiendo la versión que brindó Mallón en su indagatoria. Sostuvo que “yo había ido a visitar a mi hermano, habíamos comprado algunas bebidas. Cuando llego a la casa, llegó Mallón y saludó todo bien y después le pidieron si se podía retirar porque estaba ‘pesado y atrevido’.

“Lo traté de retirar y me pegó una piña, no sé ni en qué momento agarró lo que agarró (un tubo fluorescente), me atacó con eso y yo me alcancé a tapar con el brazo y ahí es donde me pega” relató y señaló “al brazo me lo arruinó porque los 4 dedos principales están totalmente adormecidos, a pesar de que los puedo mover, pero no los siento. Es como si tuviera perdida la mano”.

Comentó que “la herida es demasiado grande, casi pierdo el brazo. Tengo la mitad totalmente dormida. No siento los dedos es como si tuviera anestesia, no puedo agarrar nada. Ojalá se pueda recuperar”.

Respecto a su actividad deportiva consideró “me arruinó totalmente la vida, no pensé jamás que iba a quedar así mi brazo. No quiso lastimarme, me largó a matar. Me arruinó todo el músculo, todo el brazo”.

