Federico Torres es la sorpresa en el Magistral Aniversario

RIO GRANDE.-Anoche se disputó la tercera ronda del Magistral de Ajedrez «Aniversario de Río Grande»donde apreció la sorpresa del torneo el local Federico Torres se mantiene entre los líderes del Magistral y anoche logró una super victoria ante el Maestro Fide ,Andrés Aguilar, y donde los favoritos siguen su marcha firme Cristobal Enrique (Chile) y Gilberto Hernández Guerrero de (México) 2 grandes maestros que están jugando el torneo volvieron a ganar 3 puntos con partidas sólidas sin inconvenientes y se perfilan como para confirmar su favoritismo, los acompañan en el lote de punteros el Pablo Acosta (MI-Argentina) que ganó muy bien a Tomás Kapitanchuk la partida totalmente abierta con sacrificios en la cual fue el claro dominador muy buena victoria de Pablo Acosta.

Muy buena victoria de Pablo Acosta otro que suma Tres puntos es Sebastián Fell el maestro FIDE que ya viene de compartir un primer puesto en Ushuaia que venció prácticamente sin sin problemas en su tercera ronda Pablo Molina Ken con blancas también a no muy fácil muy fácil a Sebastián Barra ,Pablo Molina con blancas ganó facil a Rodrigo Vidal Dos Santos y lleva puntaje ideal y un local Federico Torres que venció al maestro Fide Andrés Aguilar reciente clasificado para la final del Campeonato Argentino siendo esta tal vez una de las sorpresas de la tercera jornada

Entonces así se los punteros Enrique Enríquez Gilberto Hernández el maestro internacional Pablo Acosta los maestros Fide Sebastián Fell y Pablo Molina y el representante local Federico Torres

Gozarán de blancas contra Enríquez Gilberto Hernández contra Pablo Molina y Pablo Acosta contra Federico Torres en el resto de las partidas se vieron bueno victoria de los GM Salvador Alonso y Andrea Rodriguez que habían perdido en la anterior jornada lunes sumando puntos el maestro internacional nacionalizado brasilero Germán Valdés qué tuvo la fecha de la tarde libre era algo que algo que era de esperar la jornada doble ronda saben ser agotadoras el maestro de 70 años pidió libre para la tarde Por lo cual su medio punto y es uno de los escoltas con dos puntos y no hay de otra parte interesante fue la de Diego Mussanti uno de los ganadores de este certamen contra la maestra internacional Ivón Fuentes Godoy , este fue tablas favorito Mussanti pero no pudo quebrar la defensa de su contrincante y fue una tabla bastante luchada.

Hoy a las 13 horas se disputará la 4ta ronda y a las 19 hs será el Blitz aniversario.

