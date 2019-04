ESTABILLO-APOLINAIRE ,LA FORMULA DE “SER FUEGUINO”

RIO GRANDE.-A la espera de la confirmación de la Justicia Electoral,anoche cerraron las listas de la UCR-PRO que deben competir en las internas del 14 de abril, aunque ya estaría proclamada la fórmula a Gobernador y Vice donde José Estabillo y Lucila Apolinaire serán quienes compitan el 16 de junio en la provincia.

Aún así resta la confirmación por parte de la Justicia Electoral donde no se esperan impugnaciones de la fórmula que tiene a José Estabillo ex gobernador de la provincia y a Lucila Apolinaire ex candidata del PRO a quienes irán por dirigir los destinos de la provincia por la nueva alianza electoral (UCR-PRO) ahora denominada SER FUEGUINO.Si bien es cierto a la medianoche cerró la presentación de las listas a todos los estamentos , hubo negociaciones hasta el ultimo instante por la lista de Legisladores, aunque finalmente pudo haber acuerdo (y broncas) tanto en la UCR como el PRO, pero el acuerdo quedó sellado.

