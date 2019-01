“ESTA CRISIS ES GENERADA POR DECISIONES QUE SE HAN TOMADO DESDE EL GOBIERNO NACIONAL Y QUE HAN SIDO REPLICADAS POR LA PROVINCIA”

El encuentro se mantuvo en Intendencia y participaron además de miembros de las comisiones de la CGT local y de Ushuaia, más de 20 agrupaciones sindicales de la provincia; y por espacio de varias horas se avanzó en diversas acciones que se estarían impulsando para frenar el efecto negativo sobre las familias de la provincia por la crisis de la actividad industrial.

El Intendente Melella estuvo acompañado por la secretaria de la Producción y Ambiente, Tec. Sonia Castiglione, y el subsecretario de Participación Ciudadana, Dr. Federico Greve.

Tras el encuentro, Mariano Tejeda indicó “es una situación que ya venimos atravesando desde hace un tiempo largo con el gobierno de Cambiemos. El jueves pasado elevamos un documento a las autoridades del gobierno provincial. Estamos avizorando un futuro cercano lamentable para todo el sector de trabajo, especialmente el textil y de todas las fabricas”, advirtió.

“De ese documento surgió el primer llamado y haber tomado la sartén por el mango por parte del intendente Gustavo Melella y hemos tenido una reunión con todo el sector del trabajo, unas 30 organizaciones que nos juntamos hoy”, reseño Tejeda.

En este sentido evaluó que la reunión con el Jefe Comunal “ha sido muy positiva, porque estamos buscando generar acciones, dejando de poner foco en la foto solamente, en ese discurso para la tribuna y empezar a gestionar y accionar para los trabajadores”.

“Nosotros sostenemos que los trabajadores no son los responsables de esta situación, ni los culpables. Esta crisis economía, social y política, y hago hincapié en la ‘política’, porque todo esto ha sido generado por decisiones que se han tomado desde el Gobierno Nacional y que han sido replicadas por la Provincia. Por eso estamos llamando a la conciencia de estos dirigentes, para que también nos llamen a una mesa de diálogo”, reclamó.

El sindicalista aclaró que “acá no interesan las diferencias políticas, interesa prorrogar el sostenimiento de la industria y el régimen de la ley 19640, en buscar alternativas de fondo y no solamente paliativas”.

“Esta reunión fue altamente positiva, creo que estamos en un buen camino. Hemos definido algunas cuestiones a seguir justamente con el Intendente en este caso, e ir buscando soluciones de fondo y no paliativas”, insistió.

El Secretario General de la CGT local recordó que la situación de la industria “es complicada, hubo cierres de fábricas en estos días. Es lamentable porque estamos inmersos en esta situación por decisiones políticas”.

En relación a este punto, Tejeda fue contundente “desde el primer momento que asumió Cambiemos y definió esta política de vaciamiento para la Patagonia, y especialmente Tierra del Fuego. Ha sido lamentable que estas políticas hayan sido replicadas por este Gobierno Provincial que ahora sale a despegarse, pegándole a Macri. Lamentablemente hoy el discurso es para la foto, para la tribuna. Esto ya no sirve, hoy hay que accionar. A Tierra del Fuego hay que levantarla, con los trabajadores a la cabeza, haciéndole entender a quiénes son parte de esta política nacional que, si no hay trabajo en la provincia, no hay futuro”.

