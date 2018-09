El Parlamento provincial participó de jornada “Malvinas: repensar el presente para proyectar un futuro soberano”

La Legislatura de la Provincia participó de la jornada “Malvinas: repensar el presente para proyectar un futuro soberano” que fue impulsada por el Gobierno de la Provincial a través de la Secretaría de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas, evento llevado a cabo en la histórica Misión Salesiana de Río Grande.

Río Grande.- El evento fue encabezado por la gobernadora Rosana Bertone, quien fue acompañada por el vicegobernador de la provincia y titular del parlamento provincial, Juan Carlos Arcando, quienes acompañaron en la mesa a los diplomáticos Jorge Argüello, secretario de Representación Oficial ante cancillería para la Cuestión Malvinas y moderador; y los exponentes Embajadores Victorio Taccetti y Hernán Patiño Mayer.

Estuvieron presentes los legisladores Myriam Martínez (FpV-PJ), Vicepresidenta 1ra; Pablo Daniel Blanco (UCR – Cambiemos); Andrea Freites; Federico Bilota Ivandic; Daniel Harrington; Angelina Carrasco; y Marcela Gomez (FpV-PJ).

Cabe destacar la presencia de los dos centros de veteranos de guerra, el de Ushuaia y el de Río Grande, encabezados por sus titulares Carlos Latorre y Roma Alancay, respectivamente, asimismo del senador nacional José Ojeda, los concejales Raúl Von der Thusen y María Laura Colazo; representantes del Poder Judicial, funcionarios del Gabinete provincial, sindicato de trabajadores, estudiantes secundarios y universitarios, integrantes del Observatorio Malvinas, público en general y medios de comunicación.

El evento fue transmitido en vivo por los canales oficiales de la provincia y las conclusiones serán publicadas y enviadas a distintas embajadas y foros internacionales por parte de la Secretaría de Representación Oficial ante cancilleria para la Cuestión Malvinas.

Justamente la gobernadora Rosana Bertone agradeció al parlamento provincial por la aprobación de la ley que creó esta Secretaría de Estado.

Tras las entrega de distinciones y declaraciones de interés provincial y educativo por parte de la Gobernadora y del Vicegobernador, comenzaron las ponencias de los disertantes, embajadores: Victorio Taccetti y Hernán Patiño Mayer.

“Las Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental y deben ser reequipadas”

Tras el evento, el vicegobernador Juan Carlos Arcando dijo que “son dos personas muy reconocidas a nivel internacional y principalmente reconocidas por su trabajo en Cancillería representando los intereses argentinos en los distintos países que ejercercieron la representación diplomática y en este caso en un tema tan arraigado en los fueguinos como es la causa de las Islas Malvinas que pertenecen a nuestro territorio provincial”.

Arcando confió que las ponencias de los disertantes, especialmente la Patiño Mayer, “son coincidentes con las posturas que siempre he tenido en relación a la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur, no solo sobre las Islas Malvinas, sino también sobre la Antártida Argentina. Lo vengo sosteniendo siempre y lo seguiré haciendo: el rol de las Fuerzas Armadas es vital en la composición del Poder Nacional –y lo digo como una persona que perteneció a la Armada en su momento- y desde nuestra posición debemos trabajar para que nuestros diputados y nuestros senadores nacionales, dispongan el presupuesto necesario para nuestras fuerzas armadas puedan reequiparse nuevamente para que cumplir con el rol que planteaba el ex embajador Patiño Mayer, de tener una presencia de disuasión real en todo lo que tenga que ver con nuestra soberanía nacional”.

Arcando aclaró que “tener un poder disuasorio acorde para la defensa de nuestros recursos naturales en el Atlántico”.

“Debemos rechazar el acuerdo Foradori-Duncan”

La Vicepresidenta 1era de la Legislatura provincial dijo que “debemos rechazar de plano este acuerdo Foradori-Duncan que cumplió dos años porque en primer término se hizo a espaldas del Congreso de la Nación; ya hemos manifestado nuestro rechazo al mismo y lo propio hizo nuestro representante provincial ante la Cancillería (el Dr. Jorge Argüello)”.

La legisladora Myriam Martínez resaltó la gran concurrencia y dijo que “es importante la participación de la ciudadanía, y no solo de la dirigencia política, y que pueda entender de qué se trata este acuerdo, a qué se refiere este convenio, qué implicancias y alcances reales tiene porque entendemos que no le trae ningún beneficio a la Argentina ni a nuestra provincia ni mucho menos a la defensa de nuestra soberanía”.

Por último, la parlamentaria provincial reflexionó que “este foro fue muy importante porque primero nos encontró a todos en un momento de reflexión sobre una cuestión tan importante como la Causa Malvinas, nos encuentra en el diálogo y en el cumplimiento de lo que dice nuestra manda constitucional para trabajar en el diálogo para la recuperación de nuestra soberanía”.

“Es muy importante que sigamos repensando en la Causa Malvinas”

El legislador Federico Bilota, en tanto, compartió que “es muy importante que sigamos repensando en la Causa Malvinas; con ideas, con inteligencia y con imaginación, para que todo esto se concrete en acciones y este foro fue muy importante por las visiones que tienen estos diplomáticos con gran trayectoria que han hecho un gran aporte”.

Agregó que “inteligentemente debemos construir lo que tan ansiadamente buscamos los argentinos y es tener una Política de Estado vinculadas a nuestras queridas Islas Malvinas, hoy usurpada por una potencia extranjera; un territorio perteneciente a la Nación argentina y también a nuestra provincia”.

Entendió que “geopolíticamente es importantísimo tener control soberano sobre nuestros territorios y creo que estos foros ayudan a tener vivo el sentimiento malvinense”.

Finalmente el parlamentario provincial aseguró que ante el acuerdo Foradori-Duncan “tengo la misma posición que tiene la provincia y es que debe ser tratado en el Congreso de la Nación como corresponde y que no se eluda la discusión de la soberanía de Malvinas. Se puede discutir todo, menos nuestros derechos soberanos sobre nuestros archipiélagos en el Atlántico Sur”.

