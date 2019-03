EL MUNICIPIO OFRECERÁ UNA CAPACITACIÓN EN CIENCIA CIUDADANA PARA EDUCADORES

El Municipio de la ciudad, a través de la Secretaría de Producción y Ambiente y en conjunto con el colegio EPEIM, llevarán adelante una jornada de capacitación para educadores denominada ‘Ecología en el patio de la escuela’, que estará a cargo del biólogo uruguayo Emanuel Machín.

Así lo señaló Tabaré Barreto, responsable del CIRCA, quien señaló al respecto que “estamos preparando, junto al Colegio EPEIM, una jornada que se llama ‘Ecología en el patio de la escuela’, que será dictado por un capacitador que viene de Uruguay, Emanuel Machín, quien es Biólogo y se dedica desde hace muchos años a estos talleres”.

“La enseñanza de la ‘Ecología en el patio de la escuela’ –continuó- se refiere, justamente, a brindar a los docentes y a los educadores en general, herramientas muy prácticas, muy sencillas, para acercarse al entorno natural de nuestra ciudad” al tiempo que agregó que “es hacer ciencia con materiales muy fáciles de usar, con cosas cotidianas, así que, de eso se trata, encontrar en lo que tenemos cerca motivo de aprendizaje, motivo de curiosidad, que dé ganas de salir al entorno y no quedarse con que no se puede investigar tal cosa por no tener dinero para el transporte o el material, sino que con algo simple se puede salir y hacer ciencia en base a comparaciones sencillas”.

En este sentido, Barreto indicó que “es para educadores en lo formal e informal, puede ser gente que está en un museo, dirigentes de un grupo de scouts, por ejemplo, y también la gente que le interese la ciencia ciudadana”.

Finalmente, comentó que la jornada se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de marzo de 8:00 a 17:00, “es una jornada extensa, la organización incluye la comida para los participantes y les aseguro que se van a divertir mucho, porque la dinámica es entretenida” se explayó e informó que “esto es gratuito, pero con cupo limitado.

Pueden consultar por las inscripciones al mail secundarioepeim@gmail.com y ahí van a recibir un enlace para completar un formulario online”.

