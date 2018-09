El municipio firmó un convenio de concreción de centros comerciales a cielo abierto con CAME

La iniciativa se lleva adelante en varios puntos del país y busca potenciar la matriz productiva local, articulando el ámbito público y privado para el desarrollo de la economía local.

El Intendente de Río Grande, Prof. Gustavo Melella, participó del 2° Foro de Comercio y Turismo “Las Pymes: un Futuro Posible” organizado por la Cámara de Comercio de Río Grande y la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). En el mismo, el Municipio firmó un convenio de concreción de Centros Comerciales a Cielo Abierto. Además la Secretaria de Producción y Ambiente, Tec. Sonia Castiglione y la Directora de Turismo, Lic. Stella Alazard realizaron una disertación.

Al respecto, el Jefe Comunal indicó que: “quiero felicitar a la Cámara de Comercio Local y de Ushuaia y a la gente de CAME por este gran esfuerzo de traer expositores de primer nivel que nos ayuda a tomar mayor energía y fuerza para hacer frente a este contexto complicado que estamos viviendo”.

El Intendente subrayó: “desde el Municipio venimos diciendo que hay que ampliar la matriz productiva y esto se logra potenciándola para generar más y mejores puestos de trabajo y mejor calidad de vida para nuestros vecinos”.

En este sentido resaltó: “el convenio firmado es muy importante y de mutua colaboración y articulación de lo público y privado para ponernos a trabajar en esta experiencia de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, que ha sido un éxito en muchos lugares del país”.

“Vamos a avanzar en esta propuesta destinando un monto específico del presupuesto del Municipio a esta articulación público-privado para apuntar al desarrollo, con la generación de más puestos de trabajo y con el intercambio de conocimiento que es muy necesario” subrayó Melella.

Por su parte, la Directora de Turismo, Lic. Stella Alazard destacó que “estamos muy contentos de que hayan elegido a Río Grande para este foro. El convenio firmado lo ansiábamos hace bastante tiempo y va a permitir que favorezca directamente al comercio y al turismo porque esa unión es fundamental”.

Y añadió: “el hecho de tener a estos disertantes de jerarquía nacional e internacional y viendo nuestra realidad y analizándola desde su experiencia en turismo es sumamente enriquecedor”.

“También estuvimos presentando nuestra experiencia del programa ‘Sentite un Turista en Grande’ en concordancia con la Cámara de Comercio para que la gente además de hacer las excursiones en Río Grande, consuma y dinamice la economía local” agregó la funcionaria.

En el foro estuvieron presentes el Secretario de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión, Lic. Agustín Tita, la Secretaria de Modernización e Innovación, Prof. Laura Rojo, el Presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, el Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande, Diego Navarro, la Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, el Secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow, el vicepresidente del sector comercial de CAME Fabián Tarrío, el Vicegobernador de la Provincia, Juan Carlos Arcando, diferentes autoridades nacionales, locales y provinciales, cámaras y empresarios locales.

Gracias por compartir!