EL ECLIPSE NO PUDO VERSE EN RÍO GRANDE

RIO GRANDE..Sorprendió la cantidad de publico en la estación astronómica de Rio Grande quien junto a la Dirección de Turismo Municipal invitaron a observar el eclipse solar , aunque las miradas al horizonte generaron expectativas unas caprichosas nubes impidieron ver el fenómeno en el cielo de Río Grande .

Jose Luis Hormaechea, jefe de la estación comentó a FM FUEGO » estamos conformes porque le gente desbordó el lugar, lo estamos pasando bien, las nubes no se corrieron todo lo que esperábamos , no vemos el eclipse, pero con la gente intercambiamos imágenes y se pudo ver por la pantalla, estamos muy conformes y agradecidos a la prensa por la difusión» sostuvo el jefe de la estación astronómica.

Por su parte la Directora de Turismo Municipal, Stella Maris Alazard dialogó con FM FUEGO » veo como interesan esto temas a la comunidad y no me sorprende, una gran convocatoria , cada vez que hacemos algo con la Estación astronómica , muchos jóvenes interesados en estos fenómenos , aun así sin poder verlo, hay que disfrutar, y hoy colaboramos con los filtros para poder mirar bien y sólo lo recomendado en tiempo, así es que conformes o si desean podemos verlo por pantalla gigante, mira el tema eclipse es turismo no solo tradicional, a esto hay que potenciarlo y seguir insistiendo para que sea una opción mas, en verano hicimos una salida para interpretar las estrellas o sea dar mas opciones al turismo » sostuvo Stela Maris Alazard, directora de turismo municipal.

