El Concejo avanza con el proyecto para la construcción del puente peatonal

Este miércoles se llevó adelante una reunión unificada de las comisiones de Legislación e Interpretación que preside el concejal Von der Thusen, y la comisión de Presupuesto que se encuentra a cargo de la concejal María Eugenia Duré, donde los ediles trataron diferentes asuntos que se encuentran en comisión como lo fueron la construcción del puente peatonal en la intersección de la ruta nacional N° 3 y calle Almafuerte, el plan de ordenamiento del tránsito del edificio General San Martín, la factibilidad de obras y costos para la construcción de la cuarta etapa del muro costanero, como así también la eximición del certificado de libre deuda para la regularización dominial en el barrio 15 de octubre.

La reunión que se realizó en la sala de Comisiones fue presidida por ambos concejales, participando también los concejales Paulino Rossi, Laura Colazo, y Verónica González, como así también el secretario de asuntos estudiantiles de la UTN Carlos Clark, el Presidente de Vialidad provincial Gastón Natale, y autoridades del IPV.

El inicio de la reunión se dio con el tratamiento del proyecto de ordenanza del concejal Von der Thusen que propone la construcción del puente peatonal en la intersección de la ruta nacional n° 3 y la calle Almafuerte, para lo cual el concejal tras la reunión manifestó que “hemos tratado varios asuntos que tenemos en comisión, y hemos venido presentando desde hace un tiempo, uno de ellos tiene que ver con la construcción de un puente peatonal hacia la UTN, luego de todos los inconvenientes que se han generado en esa zona de la ciudad, no solo con accidentes automovilísticos entre vehículos, sino que también hace unos días tuvimos una desgracia con suerte cuando fue atropellada una alumna de esa institución, terminando herida, por lo cual no solamente intentamos que se construya el puente peatonal, sino que además también hay presentado otro proyecto de seguridad vial que tiene que ver con la iluminación con luminarias Led, semáforos peatonales, pintado de sendas peatonales, en realidad todo lo que tenga que ver con medidas de seguridad para todas aquellas personas que circulan por la zona”.

Asimismo lamentó que “no haya venido ningún funcionario municipal, entre ellos la secretaria de Obras Públicas Gabriela Castillo, quienes podrían haber dado una respuesta clara con relación no solo a este asunto, sino también a otros, con lo cual vamos a seguir avanzando con el cuerpo de concejales en la aprobación de estas ordenanzas”, sostuvo.

Además el edil manifestó que “luego de diferentes promesas realizadas por el Municipio en relación a la construcción del puente, y no habiéndose concretado hasta la fecha, tomamos la decisión de presentar este proyecto de ordenanza para que sea aprobado, deje de ser una promesa, sea obligatorio, y poder incorporarlo para el presupuesto 2019, teniendo como objetivo poder generar mayores medidas de seguridad en este sector de la ciudad en el cual se encuentra el edificio General San Martín”.

Von der Thusen resaltó que esta obra del puente peatonal fue “presupuestada en el año 2015 por cuatro millones de pesos, sabiendo que desde el 2015 a la fecha la economía local varió en un cien por ciento, y lo que nos llama poderosamente la atención es que para este año la obra estaba presupuestada en tres millones y medio de pesos, es decir más barato de lo que costaba en el año 2015, ellos aducen de que ya estaban realizadas las bases, lo cual no creo que las bases representen el 50% del costo de la obra, quiero creer que algún error hay, por lo cual tomamos la iniciativa de hacer un proyecto de ordenanza serio para que realmente el puente peatonal sea una realidad”.

También entendió que el “Municipio no ha tenido intenciones de realizar el puente, se puso un numero redondo por ponerlo para que públicamente se diga que estaba en el presupuesto, pero estamos terminando este 2018, y no veo ningún avance en este puente, siendo que durante la apertura de sesiones de este año se anunció la construcción del mismo, debido a que se había finalizado una cuestión judicial con esa obra, pero lo cierto es que hasta la fecha no hay ningún avance”.

Por otro lado el edil indicó que durante la reunión también recibimos la visita de autoridades del IPV, quienes nos “solicitaron un trámite legislativo para poder regularizar la situación dominial del barrio 15 de octubre, donde hemos pedido dictamen sobre este asunto para la sesión del próximo martes, como así también recibimos a vecinos del barrio UOM circunvalación, quienes están solicitando la construcción de cordones cuneta, es un barrio que se encuentra al lado de Chacra XI, por lo cual lo que vamos a solicitar que se extiendan las obras de cordón cuenta de Chacra XI, hasta el barrio UOM circunvalación.

Por ultimo manifestó que otro tema que tratamos fue de aquellos vecinos que “viven en la costa, desde que termina el muro costanero hasta el sector de Prefectura Naval, donde año tras año con las mareas altas se le va comiendo el terreno, a muchos de ellos le ha ingresado el mar dentro de sus viviendas, y tratamos un proyecto que presente el año pasado tendiente a continuar con la construcción del muro costanero que son alrededor de doscientos cincuenta metros más, por lo cual vamos a seguir trabajando en estos asuntos”, concluyó el concejal.

“La situación es cada vez más preocupante”

Por su parte el secretario de asuntos estudiantiles de la UTN Carlos Clark manifestó que “la situación es cada vez más preocupante, nos afecta sobre manera esta situación que estamos viviendo por el tráfico que circula por la zona, teniendo en cuenta que las diferentes instituciones que funcionan lo hacen desde la mañana muy temprano hasta la noche, lo cual es importante que tanto el Municipio, como el Concejo Deliberante tomen en cuenta esta problemática que estamos viviendo”.

Asimismo entendió que hasta que el puente se pueda construir se “puede mejorar la zona con la sincronización de semáforos para que tengan un tiempo muerto que permita la salida de los estudiantes, como así también la instalación de un semáforo peatonal que se pueda accionar en horarios establecidos, y mejorar la luminaria de la zona, siendo estas algunas salidas hasta que se pueda construir el puente que se está planteando realizar”.

