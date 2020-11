El autor de ‘la Mano de Dios’: “Afectuosamente él se apropió de esa canción, la hizo suya y eso es un tesoro para mí”

En un momento de conmoción mundial ante la muerte de Diego Armando Maradona, Fm Fuego conversó con Alejandro Romero, autor de la emblemática canción “La Mano de Dios”, popularizada por el reconocido cantante de cuarteto el Potro Rodrigo y consagrada éxito internacional.

En principio, Romero sostuvo “Diego para los contemporáneos, de 45- 55 años, los pibes que coleccionábamos figuritas de él, simboliza como estandarte que los sueños son posibles” y prosiguió “porque quedó grabado que el ubicó ‘mi primer sueño es jugar un mundial y el segundo es salir campeón’ lo cual con el paso de los años se plasmó en su realidad y para nosotros significa que los sueños son posibles”.

Desde su lugar comentó “viviendo en una realidad de carencia, papá músico, madre enfermera, la única posibilidad de trascender esa realidad era abrazando un sueño. Desde muy pibe ubiqué que mi sueño era escribir una canción que fuera éxito y que la cante el artista más importante de Argentina” señaló que ese fue el origen de la emblemática canción.

Sobre cómo nació el tema dijo “luego un día, de casualidad, Rodrigo (quién en ese momento era su cuñado) me pide alguna canción para su futuro disco” lo cual “era un desafío para mí porque era un género que no me era habitual”.

“Estuve dos horas sin escribir absolutamente nada, a los 24 años en un país que no me daba muchas oportunidades, sentí dejar la música y me puse a llorar. Recordé ese sueño, miré al cielo y le pedí que me diera una mano” expresó.

“Le pedí una señal al universo, que si era mi camino el de la música escribiría algo, agarré la hoja y empecé a escribir, palabras sin sentido para mí, toda la primera estrofa. Y luego pensé ¿Qué estoy escribiendo? No entendía, no compuse la canción consciente de ello” aseguró y señaló “fue lo que pasó, cada alguno sacará su conclusión. Yo sentí mi voz interior que me dictaba, por eso conservo el borrador de aquel día, ansioso y apurado tenía que escribir porque las palabras fluían y no se detenían”.

Sostuvo que aquella “fue una experiencia divina para mí”. Posteriormente “se la hice escuchar a Rodrigo y lo conmovió”.

Sobre ese momento contó “él me dijo ‘yo me voy al baño a arreglarme para el programa, vos agarrá la guitarra y cantámela’. Agarré la viola y cuando empecé a cantar, él me pedía que la reinicie, luego cuando logro transcurrir la segunda estrofa viene llorando, me abraza y me dice ‘no sabés lo que acabás de hacer, la van a cantar todos, es la canción más linda que escuché de Maradona le va a encantar, lo vas a conocer’ agarró la hoja y estaba conmovido por la canción”.

Afirmó que “Diego manifestó el día que escuchó la canción que era la más linda y luego tuve la dicha de conocerlo y compartir una noche con su familia, donde además de cantar algunas canciones él me dice ‘cantáme la mía’ así que afectuosamente el se apropió de esa canción, la hizo suya y eso es un tesoro para mí”.

Finalmente aseguró “soy un tipo muy agradecido, a la divinidad, a Rodrigo que conocí por casualidad y entablé una amistad maravillosa, y a Diego que me dejó penetrar ese corazón. Tuve la posibilidad y el privilegio de la reciprocidad, de devolverle un granito de arena de tantas alegrías que él me dio a mí y a todos”.

