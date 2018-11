Dr. Sahade: “Yo atendí con el hombre encadenado y le expliqué el estado de la causa”

El Dr. Raúl Sahade habló en FM FUEGO sobre la persona encadenada en su Juzgado, señalando que “Yo he hablado con la persona, le expliqué la situación de la causa, él dice que no puede ingresar agua o alimentos y eso no es así, sólo no pueden ingresar materiales de construcción”

“Por otra parte el hombre dice que la mujer esta presa y que no puede salir, cosa que no es así, puede salir, pero no puede volver a entrar”, destacó.

Por otra parte, el Magistrado manifestó “Al señor le dije que estábamos esperando informes de diferentes organismos para saber la titularidad del terreno y si no está a nombre de la pastora sacaré la consigna y la cosa se termina”.

