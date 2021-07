Dexter Agus Leal: “La sociedad siempre va cambiando y los géneros también van fluctuando y cambiando”

El joven fueguino, quien se autopercibe como no binario, conversó con FM Fuego sobre esta nueva posibilidad decretada por el Gobierno Nacional de tener un Documento Nacional de Identidad que identifique a quienes no se consideren dentro del binomio varón-mujer.

En ese sentido, Dexter expresó que “personalmente, lo festejo muy fuerte porque es algo que en principio nos pone en agenda a la comunidad no binaria; hay más visibilidad y eso no es poca cosa. Ya la discusión del género binario y no binario se metió en algunas casas de la Argentina, y eso es algo muy importante”.

“Por otro lado, esto posiciona a Argentina dentro de estos 12 países en el mundo que acepta la X en los pasaportes; eso es literalmente abrirle el mundo a esas personas que tienen ese pasaporte”, agregó.

Asimismo, el joven comentó que “esto es algo que yo personalmente estaba tramitando. Desde principios de 2019 estoy queriendo tener mi DNI y ahora lo voy a poder tener”.

En cuanto a este avance en los derechos y visibilización del colectivo no binario, Dexter señaló que “siento que se avanzó mucho en la aceptación de las personas trans, pero de repente las personas no binarias no se suelen entender porque estamos dentro de un paradigma distinto, y esto hace que se generen algunas situaciones”.

“Por ejemplo, yo soy profesora de lengua y en mis prácticas, cada vez que tenía que ir a un colegio, me decían que me saque el maquillaje o que me vista distinto, tanto mis propios profesores como desde la escuela a dónde iba a ir. Si yo les decía ‘soy una mujer trans’, no me iban a decir nada más, pero si yo les decía como les he dicho que yo no soy de una masculinidad hegemónica, nadie entendía nada. Así estuve repitiendo esta materia tres años porque eso generaba también que yo no quiera estudiar, porque todos los días me iban a decir lo mismo y no había forma de llegar a un consenso”, explicó.

En ese marco, Dexter puntualizó en que “otra cosa que a mí nunca me gustó fue ir al hospital ni a ningún lugar donde tenga que presentar el DNI porque era entrar y ya empezar con explicaciones. Ahora ya se sabe que uno tiene que tener los mismos recaudos al atender a una persona no binaria como a una persona trans. Para mi esto va a ser un cambio muy grande para la Argentina. Hay un montón de cosas para hacer, pero para mí esto se super festeja”.

Por otro lado, el joven remarcó que “no nacemos con un lugar en la sociedad porque la sociedad siempre va cambiando, entonces dentro de todo esto en lo que fluctúa la sociedad, los géneros también van fluctuando y van cambiando. El género es algo que se va construyendo. Ningún género es igual en los distintos lugares; es distinto ser mujer acá que en Chubut, que en Buenos Aires o que en Córdoba. Siempre va a ser distinto porque las comunidades son diferentes”.

Finalmente, Dexter entendió que “lo que pasa con la no binaria es que somos muchas. El término ‘no binario’ es un término paraguas que abarca muchos otros conceptos y ahora con esto de que podemos empezar a hablar de esta problemática, vamos a poder empezar a hablar de esos otros conceptos y más personas van a saber lo que somos”.