Derrame de hidrocarburos: La Secretaría de Ambiente requirió información a la empresa

La Secretaría de Ambiente Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la provincia elevó un requerimiento de información respecto al incidente de derrame de hidrocarburos ocurrido el jueves en la Planta Cullen de ENAP en territorio chileno, operada y mantenida por la empresa YPF S.A, bajo contrato de arrendamiento.

Si bien el derrame ocurrió del lado chileno de la Isla Grande de Tierra del Fuego, y por ello no resulta competencia de la Secretaría de Ambiente su verificación, seguimiento y monitoreo, igualmente se ha solicitado a la empresa YPF S.A información sobre el mismo. La finalidad de este requerimiento es establecer una alerta tendiente a la protección de los recursos naturales de nuestra jurisdicción (recursos hídricos y suelo argentino) y también, llevar calma a la población respecto a que el hecho no ocurrió del lado argentino, no encontrándose en peligro nuestros recursos naturales.

El incidente consistió en un derrame de aproximadamente 700 m3 de hidrocarburos de las instalaciones mencionadas, ubicadas a unos 25 km. del límite argentino-chileno, que afectó un curso de agua afluente del río Cullen denominado Chorrillo Paraguaya, no siendo afectado el cuerpo principal que constituye una cuenca compartida con nuestro país.

Ante el requerimiento formulado, la firma YPF S.A informó que tras la detección del incidente se puso en marcha en forma inmediata el Plan de Contingencias, cuya primera acción es la contención del derrame y la notificación a las autoridades locales chilenas.

Durante este viernes se llevan a cabo los trabajos de saneamiento de la zona afectada, habiéndose recuperado el 60 % del hidrocarburo derramado. En estas tareas se emplean tres cuadrillas destinadas a labores manuales, retroexcavadoras y siete camiones de recuperación. De acuerdo a lo informado por YPF S.A, este despliegue de recursos había sido triplicados con el objetivo de finalizar lo antes posible con el saneamiento.

Si bien brinda tranquilidad la rápida respuesta de la petrolera, la Secretaría de Ambiente ha ordenado a sus áreas técnicas de Recursos Hídricos y de Gestión Ambiental quedar atentas a cualquier situación que pudiera derivarse del incidente, dada la cercanía del río Cullen al lugar del suceso, con la frontera de nuestra provincia.

