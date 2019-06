DANIEL PRETO «LA HERMANDAD HAY QUE CAMBIAR DE FECHA Y NEUTRALIZARLA»

RIO GRANDE.-Anoche se realizo el lanzamiento de la 46 edición del GPH 2019 «Homenaje a Yanko Masle» donde Daniel Preto múltiple ganador del Gran Premio en declaraciones a FM FUEGO sostuvo que el Gran Premio debe buscar otros caminos para correr, modificar la fecha para la prueba y realizar no menos de 2 neutralizaciones o 3 para evitar riesgos que en la actualidad están a la vista»sostuvo el gran piloto capitalino.

Preto fue consultado por su presencia en el lanzamiento «Bueno muy contento estar en un lanzamiento más de nuestro querido Gran Premio y esperando como siempre que sea una gran fiesta del automovilismo fueguino tanto chileno-argentino como en todos los años que ésta sea una oportunidad más, que cada vez el escenario va cambiando y la dirigencia tiene que poco entender que las cosas, el escenario va cambiando y si uno le corren mucho la alfombra y uno no se acomoda se va a terminar saliendo, por decirlo de alguna forma ,entonces yo creo que el otro día hablábamos con gente del Automóvil Club,creo que habría que hacer un buen plan de consensuado para regularizar el Gran Premio de aquí a los próximos años porque sino de otra manera se corre riesgo de que se complique.» decía Preto en FM FUEGO

«Hay una cuestión de lo que se puede llegar es muy poco la corteza se puede se puede limar pero es muy poco o sea carrera es grande , mantener la esencia pero la podemos perder, que sea peligroso que sea no sea natural es una carrera que se ha dejado de hacer o sea se ha cambiado por los famosos rally raid con seguimiento de helicóptero y todo tipo de seguimiento satelital y demás podemos hablar en cuanto a la peligrosidad, bueno, acá es el Gran Premio lo queremos y lo vamos a correr pero , hay que mirar los riesgos o sea que por no prestarle atención o no hacerlo de mejor forma y se van quedando en el tiempo y hay mucha gente que la promueve en favor de la famosa tradición Y eso genera que nos vamos cargando con peligrosidad es que no estar a la altura de los años que corren y de la experiencia de todos tenemos y que pudimos ver ,no deberíamos sobrellevar» decía Daniel Preto.

«Primero y principal hay que buscar caminos sustitutos o alternativos al asfalto , porque el asfalto con ruedas con clavos , lleno de barro y golpeado es bastante peligroso, aparte es muy molesto para la gente, ya la ruta no es como aquellos años que pasaba un auto cada tanto, ahora hay mucho tránsito está trabajando gente que está produciendo que lo que hace falta y bueno nosotros tenemos caminos alternativos y acá tenemos buenos caminos y Chile también lo tiene simplemente habría que solucionar el paso Radman habría que solucionar el problema, ir por el cordón Baquedano para eso quizás haya que abandonar un poco la fecha abandonar esa tozudez de correr en agosto porque no se podrá, la carrera hay que neutralizarla minino dos o 3 veces, para evitar algunos lugares muy peligrosos y de paso evitar la carga de combustible en plena carrera cosas que estamos haciendo y son realmente peligrosas y a eso me refiero cuando digo que hay que agiornar un poco el Gran Premio , se que hay tradicionalistas que no les gusta lo que digo pero estamos cada uno en su postura, pero creo que a futuro y mi humilde entender es coherente y la carrera esta en riesgo de continuidad no nos olvidemos que el Gran Premio hace 2 años que no se hace completa, cuidado»cerro por FM FUEGO el gran piloto Daniel Preto.

