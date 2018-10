Concejales y remiseros avanzan en una ordenanza específica para el sector

Este viernes los concejales Raúl von der Thusen y Laura Colazo llevaron adelante una nueva reunión con remiseros de diferentes agencias de la ciudad a fin de lograr una ordenanza ecuánime para este sector de los trabajadores del volante.

Al respecto el concejal Von der Thusen manifestó que “estuvimos debatiendo en uno de los puntos más importantes de la ordenanza que tiene que ver con la unificación de la tarifa que se había planteado a través de la 3673 del año pasado, los taxis no están cumpliendo en este caso, mientras que los remises si están cumpliendo con lo que dice la ordenanza porque habla de la espera de sesenta segundos, y a partir de ahí se comienza a cobrar la ficha de espera, mientras que los taxis lo hacen cada 20 segundos, y la ficha es acumulativa, por eso el servicio de taxi es más caro que el servicio de remis, con lo cual el sector de los remises no está incumpliendo, sino que los que están incumpliendo con la ordenanza son los taxistas”.

Por otro lado el edil exteriorizó que “la Municipalidad tiene claras intenciones de hacer desaparecer el servicio de remis, primero comenzaron autorizando la colocación del reloj, después siguieron con las bandas para los remises, unificaron las tarifas con los taxis, y finalmente la apertura del registro para pasar de remises a taxis, entonces hay claras intenciones de que el servicio de remis en la ciudad desaparezca, y es ahí donde se genera el conflicto entre ambos servicios, pero vamos a seguir trabajando para diferenciar claramente un servicio de otro”.

Por ultimo entendió que, de acuerdo a lo expresado por el sector de los remiseros en la reunión, el Municipio habilitaría los “relojes que tienen hasta tanto modificamos la ordenanza, o ver de qué manera estos relojes se pueden homologar, pero nosotros en el Concejo Deliberante no hemos recibido ninguna nota de parte del Municipio, sino es lo que nos expresaron los remiseros en la reunión de hoy”.

Por su parte el remisero Eduardo Sequeira señaló que “hemos logrado un avance, sobre todo en aquellos artículos problemáticos que tenemos con los taxistas, como lo es por ejemplo con el reloj, si bien los relojes son similares, no son iguales, entonces queremos que se homologuen nuestros relojes”.

Con relación a la habilitación de los vehículos, dijo que “ayer jueves mantuvimos una reunión en la Municipalidad, les solicitamos que tengan una mayor apertura hacia nuestro servicio, se va a labrar un acta, ahora estamos esperando eso, nosotros la vamos a controlar, pedimos que se nos habilite esto, hasta tanto seguimos discutiendo en la homologación de los relojes, y no interfiera en la habilitación anual”.

Recordó que los relojes de los remises están “habilitados desde el año 2006 por la Municipalidad, no por el INTI, dado que el INTI siempre habla de taxímetros, pero no de remises”, dijo, al tiempo que agregó que el “taxi tiene una tarifa donde el reloj acumula cada 20 segundos una ficha que se la va cobrando al pasajero, siendo que esta ficha es acumulativa en el taxi, en cambio en el remis la ficha cae cada un minuto, por lo cual a la Municipalidad le comunicamos los precios que vamos a tener, que son los mismos que el taxi en cuanto a la bajada de bandera, y por cuadra, con el minuto a 9 pesos al igual que ellos, nada más que nosotros no cobramos acumulación de la ficha como hace el taxi”.

Por último, resaltó que “la ficha va a seguir cayendo cada un minuto, al igual que sucede con remises de otras localidades, además de pedir a los ediles que la ordenanza se suspenda por cuatro meses, mientras seguimos trabajando en la nueva ordenanza que nos acobije exclusivamente a los remises”.

