Con un canje, se solucionó conflicto de vecinos en la Margen Sur

El conflicto de vecinos de la calle Wonska al 30 en el barrio llegó a su fin, ya que el IPV pudo concretar un canje y así una de las familias involucradas fue trasladada a una vivienda del ente provincial, sin que esto afecte la escolaridad de sus hijas, al ser reubicadas en cercanías al Barrio 10 de Noviembre.

La presidenta del IPV, Leticia Hernández, comentó de que manera se alcanzó a solucionar el conflicto entre vecinos que se había originado en las viviendas de calle Wonska al 300, «lo logramos en un punto, fue bastante engorroso buscar un canje, porque no tenemos casas para solucionar este tipo de conflictos, pero tuvimos esta posibilidad y esta familia de la calle Wonska fue trasladada a un sector muy próximo al barrio 10 de noviembre. Es una casa del IPV, mucho más chica de la que ellos tenían, pero a raíz de este conflicto aceptaron esta propuesta. Esperamos que tanto las personas del edificio como esta familia que fue trasladada, puedan seguir su vida de manera normal. Lo que se hizo fue un canje, no fue fácil, se movió toda el área jurídica y social para destrabar este conflicto, porque viviendas de recupero no tenemos, entonces estamos con esta figura de canje. Lo que la familia de la calle Wonska solicitaba algo en cercanía porque sus hijas van al colegio precisamente muy cerca de donde vivían y eso se pudo concretar», explicó Leticia Hernández.