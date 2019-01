COMENZÓ LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE GAS NATURAL EN LOS HOGARES DEL BARRIO DEL BICENTENARIO

Se ha iniciado la instalación de los medidos de gas natural a más de 150 hogares del barrio del Bicentenario, como conclusión a la obra municipal que incluyó el tendido de la red de gas y hasta la adquisición de los artefactos necesarios para las conexiones.

A la brevedad se terminará con las conexiones pertinentes en cada hogar y las familias tendrán garantizada la mejora de la calidad de vida.

Al respecto, una vecina del barrio, Cinthia Cárcamo señaló que: “estoy muy contenta no sólo por ser una de las primeras sino que además por tener gas natural en casa y ha sido una gran solución porque el gas envasado suele ser muy problemático sobre todo en invierno donde hay más consumo y el subsidio de gas está muy limitado y nos termina teniendo un costo económico muy alto porque si te pasás del excedente de kilos nos cuesta entre $5.000 a $10.000, en algunos casos”.

Y agregó: “además tengo una situación particular y es que tengo a mi hijo que no puede estar sin gas y cuando me quedaba sin abastecimiento debía irme de mi casa. Hace dos años vivo en esta casa que me entregó el Municipio y hoy ya podemos decir que cuento con mi red de gas”.

“Esta medida me genera mucha tranquilidad porque no tengo que estar controlando el consumo del reloj y de acuerdo a eso hacer el pedido y de no estar pendiente de los kilos que tengo que pedir sin pasarme de la cantidad que te da subsidiado el gobierno” concluyó Cárcamo.

La obra de red de gas natural del barrio del Bicentenario se suma a la del barrio Los Cisnes y a la de los productores de la Margen Sur que contarán también con este servicio esencial.

El intendente Gustavo Melella había anunciado como uno de los ejes de su gestión la ampliación de la red de gas natural en esos sectores, obras que se concretaron para garantizar igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida a miles de riograndenses.

