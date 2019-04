Campaña solidaria de donación de sangre en memoria de Stefano Sua

El próximo sábado 13 de abril de 10:00hs a 17:00hs. se realizará en el Centro Municipal de Salud N° 1 de Chacra II (Luisa Rosso 779) una nueva campaña solidaria de donación de sangre para fueguinos internados en la ciudad de Buenos Aires. La propuesta surge a partir de una iniciativa de Claudia Vargas y Andrea Sua, padres de Stefano Sua, joven riograndense que falleció el año pasado en la ciudad de Buenos Aires luego de luchar contra una larga enfermedad.

Claudia Vargas comentó que “la iniciativa surgió desde la familia porque Stéfano en su momento necesitó muchas transfusiones y sabemos las dificultades que esto conlleva cuando uno está derivado en Buenos Aires”.

“El año pasado la campaña fue un éxito, logramos superar el número de donantes que nos habíamos propuesto y estamos seguros que este año los vecinos van a volver a demostrar su solidaridad para con los fueguinos que están derivados en Buenos Aires”, expresó.

Asimismo, Claudia indicó que “la extracción estará a cargo de la Fundación Hematológica Sarmiento y el Municipio pone a disposición el Centro Municipal de Salud Nº1 de Chacra II para que se lleve a cabo la campaña”.

Por su parte, la Secretaria de Salud del Municipio, Dra. Judit Di Giglio, dijo que “hemos estado inscribiendo a los donantes en el stand de salud de El Desafío de Producir y durante el lunes, martes y miércoles haremos lo propio en los tres centros de salud municipales, en el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, en el Centro de Especialidades Médicas, en Casa de María, en Bromatología y en la propia Secretaría de Salud en el edificio municipal”.

Di Giglio aseguró que “la extracción de sangre no genera ningún impacto negativo en el donante, es una operación muy sencilla que dura unos diez minutos y requiere muy pocos requisitos como tener entre 17 y 65 años de edad, no haberse hecho un tatuaje en el último año, no ser insulinodependiente y no tener alguna enfermedad que afecte al sistema inmunológico, anemia o bajo peso”.

“La intención es llegar a los 100 donantes y estamos seguros que con la solidaridad que siempre demuestran los riograndenses alcanzaremos ese objetivo”, concluyó.

Gracias por compartir!