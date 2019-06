BERTONE: “HICIMOS MUCHO EN MOMENTOS MUY DIFÍCILES PARA CUIDAR A LAS FAMILIAS FUEGUINAS”

La gobernadora Rosana Bertone brindó una entrevista por la Radio Nacional, donde repasó la actualidad política nacional y provincial, efectuó un repaso de su gestión y sus expectativas para el futuro de Tierra del Fuego.

“Hicimos mucho en momentos muy difíciles, ya sea por la crisis nacional o por el caos en que me tocó asumir. Aun así, ordenamos el Estado: volvimos a brindar los servicios públicos esenciales, motorizamos políticas sociales, trabajando y cuidando a las familias fueguinas e iniciamos una cantidad inédita de obra pública. Hace tres años Tierra del Fuego sólo pagaba sueldos en cuotas, mientras las escuelas se caían a pedazos, los jubilados tenían que hacer juicio para cobrar, la obra social no funcionaba, en los hospitales públicos no había gasas para atender a los pacientes y las familias no sabían si sus hijos iban a tener clases porque la constante eran los paros. Ahora se debate qué obra hacer y cuál no. Logramos salir de ese círculo vicioso de desmanejo en el que estábamos atrapados”.

Pese a la situación en que encontró la administración pública “con el tiempo pudimos reordenar las finanzas y recomponer los salarios de los trabajadores públicos con recursos propios. Y pusimos en marcha un plan de 410 obras”.

La mandataria señaló que uno de los desafíos pendientes de su gestión es la ampliación del Hospital Regional Ushuaia, obra “con la que hemos tenido algunas dificultades al principio, con el suelo, con la empresa. Pero ahora va bien y avanzando” celebró.

De igual modo, Bertone remarcó la importante inversión para reconstruir el sistema público de salud devastado por el gobierno anterior. En tal sentido, hizo hincapié en “la incorporación de un gran número de profesionales a los hospitales y centros de salud, la adquisición de equipamiento de avanzada, nueva tecnología e insumos, el edificio de de Reencontrandonos y de LALCEC” que llevó adelante su gobierno.

Destacó también las mejoras conseguidas en el sistema educativo público. “Hemos logrado que un niño o joven que va a la primaria o a la secundaria tenga clases. Sostener los 180 días de clases ha sido un gran logro, como también la paz social a la que hemos llegado. Y creo que con paz social es que salimos de la grieta” dijo.

Además de la apertura de nuevos establecimientos educativos y la refacciones y reformas que se realizaron a los existentes, Bertone aseguró que desde su gobierno “pensamos que la escuela primaria, la escuela secundaria y las universidades son grandes centros que ayudan al conocimiento” y que en esa línea la prioridad está puesta en los jóvenes. “Para ellos hemos pensado la Ley del Software y de Industria Creativa, porque hay talento en nuestros jóvenes y hay desarrollos que están haciendo en software y robótica”.

“También tenemos estudiantes de ingeniera y de medicina. En este tiempo hemos tenido muchos ingenieros, que lo fuimos tomando en obras públicas, y que son nacidos en la provincia, estudiaron y volvieron” aseguró la mandataria.

“Hemos podidos cumplir muchas metas, y también hay casos que nos falta. La obra del hospital está avanzada, pero me gustaría ver esa concreción, así como lo hicimos el dragado del puerto para que entren cruceros más grandes. Estoy convencida de que aún tenemos mucho para lograr, y no me conformo con que los hospitales tengan insumos o que las escuelas recuperaron los 180 días de clases” sostuvo la jefa de Estado provincial.

Bertone expresó sus objetivos para los próximos cuatro años, en caso de ser reelecta. “Quiero una provincia que sea similar a las provincias de Córdoba o Neuquén. Una provincia pujante que se sustente con sus propios recursos, como hoy nos sustentamos con nuestros propios recursos”.

“Consolidar las inversiones industriales y productivas para las próximas décadas, por eso es clave la extensión de la ley 19640 y el crecimiento de la industria hidrocarburifera” consideró la gobernadora. “Estos dos grandes temas son política de Estado en nuestro gobierno y en nuestra plataforma electoral. Cuando lo logremos, y si tenemos un gobierno nacional como el de Alberto Fernández, a quien considero un amigo, vamos a poder recuperar el mercado interno y la industria va a volver a crecer. También quiero la sanción de la ley Malvinas, para que tengamos una mayor influencia sobre la política exterior en relación al reclamo de soberanía sobre nuestras islas argentinas y fueguinas. Y quiero que entremos en una etapa de aceleración de la obra pública”.

La gobernadora planteó por otro lado sus dudas respecto a la composición de la alianza opositora. “Melella tiene aliados complicados como la ex gobernadora Fabiana Ríos o como Horacio Catena. Son actores que han hecho mucho daño. Dominaban el Estado, ingresaban rompiendo todo. Los fueguinos hemos hecho un gran sacrificio para ordenar todo esto y ahora no vamos a perderlo. No queremos volver al pasado” aseveró.

Finalmente, la gobernadora deseó que este domingo “podamos disfrutar una jornada cívica y democrática” e hizo un llamado a todos los ciudadanos “Hay diversidad, pero yo tengo que plantear que la gente elija todos los estamentos, sobre todo en el legislativo. Hemos tenido una Legislatura que nos ha acompañado en un momento muy difícil, espero que todos los comprendan y que me den la mano de mis legisladores de la lista 501”.

“Participar es muy importante. Tenemos que aprovechar que vivimos en una democracia que nos da esta oportunidad. Si están conformes con todo el trabajo que hemos realizado, me gustaría que me den la posibilidad de seguir demostrando las ganas y energía que tengo de seguir trabajando por los fueguinos” concluyó.

