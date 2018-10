Arcando participó de la peregrinación náutica en honor a la Virgen Stella Maris

El vicegobernador Juan Carlos Arcando, participó junto al personal de la Armada Argentina; la Prefectura Naval Argentina; Ejército Argentino; Gendarmería Nacional; Policía Federal Argentina; Policía Provincial; Combatientes de Malvinas; y vecinos -éste sábado 20 de octubre- de la tradicional peregrinación náutica de Nuestra Sra. “Stella Maris” a bordo del GC 151 “Lago Nahuel Huapi” y Lancha Patrullera A.R.A. Barranqueras, por el Canal de Beagle.

La imagen de la Virgen fue llevada en andas por los efectivos del Área Naval Austral, la Prefectura Ushuaia y del Batallón de Infantería N°4. Luego fue alzada a las embarcaciones, en el primer tramo de la peregrinación se realizó a bordo del GC151, posteriormente en la bahía de Ushuaia fue trasbordada a la Patrullera Barranqueras.

Al término de la procesión se realizó una homilía a cargo del sacerdote castrense Pablo Caballero Karanik en la plaza de armas del muelle de la Armada Argentina en Ushuaia, finalizo la misma con un “Viva Nuestra Madre”, que “Ella nos siga Bendiciendo”.

Consultado el vicegobernador sobre su participación religiosa, manifestó: “Estar en esta Peregrinación Náutica en Honor de Nuestra Señora Stella Maris para mi tiene una doble significado, por el día en que se llevó adelante, porque hoy es el día del Escalafón Furriel de la Armada al que pertenecí durante mi permanencia en la Institución y porque Nuestra Patrona del Mar -Stella Maris- fue quien me guio y me guía con su luz y resplandor mi senda y llena con destello de paz mi corazón después de las tormentas. Ella y nuestra Sra de Itatí fueron siempre mis luceros en la vida y las que siempre me condujeron al puerto seguro de la fe, la esperanza y me guían en las tempestades que me tocan vivir a diario. Que Nuestra Señora Stella Maris y Nuestra Señora de Itatí, rueguen por todos los argentinos” finalizo.

