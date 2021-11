ARA San Juan: Ex funcionarios serán citados a declarar

El Juzgado Federal de la localidad santacruceña de Caleta Olivia, a cargo de la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan, llevará adelante una pericia informática sobre las imágenes captadas tres años atrás durante el hallazgo del casco del submarino a más de 900 metros de profundidad, y citará a exfuncionarios que se desempeñaron en la primera línea del Ejecutivo al momento de su desaparición, en 2017, para que declaren como testigos, informaron fuentes judiciales.



Estas medidas previstas avanzarán sobre la línea indicada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que a partir de planteos de las familias de los marinos pidió avanzar en el esclarecimiento del naufragio, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, y determinar las eventuales responsabilidades penales en el hecho por parte del expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y del exjefe de la Armada Marcelo Srur.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que en los últimos meses declararon como testigos ante la jueza federal Marta Yáñez, a cargo de la investigación, cerca de veinte ex altos mandos de la Armada y exfuncionarios del Ministerio de Defensa, entre ellos la exsecretaria de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Defensa durante la gestión de Aguad, Graciela Villata.

En esa línea, señalaron que el próximo paso será la citación de exfuncionarios «de relación directa» con el expresidente, para brindar declaración testimonial.

A cuatro años del hundimiento, ocurrido mientras el buque realizaba una patrulla de mar en el Atlántico Sur, y a tres de su hallazgo el 17 de noviembre de 2018, las querellas que representan a los familiares de las víctimas insistieron en el reclamo de «avances concretos» en la instrucción, que al momento acumula 40 cuerpos y decenas de anexos y cajas con documentación.

Incumplimiento de deberes de funcionario público

La investigación se inició en las horas posteriores a la pérdida de contacto de la embarcación, y, en el primer tramo de la instrucción, la jueza ordenó en enero de 2020 el procesamiento de seis altos mandos de la Armada, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en 44 casos.

Los procesados fueron el excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos (Cofs) Héctor Alonso; el ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa; el jefe de Mantenimiento y Logística y Sección Mantenimiento del Cofs, Jorge Andrés Sulia, y el jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada, Eduardo Luis Malchiodi.

Esta resolución de la magistrada, que dispuso además el sobreseimiento de José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento, fue apelada por las defensas de los marinos imputados, y también por las querellas, que pidieron investigar las eventuales responsabilidades de Macri, Aguad y Srur en el hundimiento.

A partir de esos planteos, la Cámara de Comodoro, integrada por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, emitió el 19 de noviembre de 2020 un fallo en el que confirmó parte de las disposiciones de Yáñez e hizo lugar a su vez al pedido, acompañado por el fiscal Norberto Bellver, para profundizar en la cadena de responsabilidades.

La Cámara confirmó los procesamientos de Villamide, López Mazzeo, Alonso y Correa, y revocó los de Malchiodi y Suliá y el sobreseimiento de Marti Garro, y pidió avanzar sobre la línea de Srur, Macri y Aguad, luego de que la jueza consideró que no contaba hasta entonces con elementos suficientes para que fueran indagados.

Declaraciones testimoniales

Una vez devuelta al juzgado, la causa continuó en los últimos meses con declaraciones testimoniales de ex altos mandos de la Armada, y ex funcionarios de Defensa, como Villata y el ex subsecretario de Asuntos Internacionales de la cartera, José Luis Vila, y fuentes con acceso al expediente indicaron que el próximo paso será citar como testigos a ex funcionarios «de relación directa» con Macri durante su Gobierno.

El objetivo es precisar «qué sabían, qué se les informó y qué no» para hacer «un estado de composición» al momento de la desaparición y hundimiento, aseguraron, e indicaron que la citación podría incluir además a algún ex ministro de Defensa anterior a Aguad.

El juzgado, en línea con otro de los pedidos de la Cámara, realizará además una «pericia técnico-informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo» del San Juan por parte del buque Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, que localizó el casco hundido a más de 900 metros de profundidad frente a las costas de Santa Cruz.

Para esta medida de prueba, ya fue sorteado un perito informático de la Corte Suprema, y ofrecieron los propios la Procuración General de la Nación y la querella mayoritaria de los familiares, encabezada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias.

«Estamos prontos a realizarla, lo más rápido que se pueda», señalaron fuentes de la investigación, y confirmaron que aunque falta definir lugar y fecha, la pericia será realizada por Policía Federal Argentina.

Luis Tagliapietra, padre del tripulante Alejandro Tagliapietra y representante de otra de las querellas, cuestionó esa medida porque aseguró que «no avanza sobre la búsqueda de las causas reales del hundimiento».

Por otra parte, el jugado realizó presentaciones formales para retomar el pedido de colaboración de Estados Unidos y Francia en el esclarecimiento del naufragio, a partir de compromisos alcanzados en ese sentido en diciembre de 2019, antes de la pandemia.