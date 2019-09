ANDRES DACHARY » ESPERAMOS QUE LA CORTE ACEPTE EL AMPARO»

RIO GRANDE.-El Suubsecretario de Inovación del Municipio de Río Grande, Andres Dachary en contacto con FM FUEGO esta mañana sobre el rechazo del amparo presentado por la Municipalidad, Dachary comentó » el amparo promovido en contra del otorgamiento de permisos de explotación, mas impacto ambiental y acciones complementarias, hacia eso en el visto bueno del Fiscal Federal donde la Jueza Borruto no concedió mientras que en la Cámara Federal con 2 votos a 1 fue rechazado y en la Corte entienden que el reclamo fue extemporáneo , pero por la distancia estamos a derecho, aunque a la Corte vamos en queja, entendemos a las claras que es violatorio de la constitución, hay un claro reclamo sobre este tema, esto se instituyó en el acuerdo Foradori -Duncan es lo puntual y esperamos que la Corte nos de lugar»comentó por FM FUEGO,Andrés Dachary.

En otro momento del diálogo , Dachary comnentó » Cuando surgió la idea de avanzar es porque estamos convencidos de un atropello es sentido común sobre el contenido del mapa geopolitico y como queda constituído , esto va contra las normas nacionales e internacionales, desde el año 1970 llaman a no innovar en este tema, estamos esperanzados que la Corte tenga una mirada diferente porque complejiza el escenario , esto no puede estar a cargo de una gestión de turno, no podemos ir a los tumbos o vaivenes y esta posición fortalece a los británicos, y es triste pero da lastima lo poco que les importa la cuestión Malvinas» sostuvo esta mañana en FM FUEGO, Andrés Dachary.

