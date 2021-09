Alejandro Aguirre: “La Ley plantea una propuesta a largo plazo y busca generar una legislación que hoy Argentina no tiene para promover la generación de hidrocarburos”

En diálogo con FM Fuego, el Secretario de Hidrocarburos de la provincia habló sobre la nueva Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas presentada en el día de ayer en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada y remarcó la importancia de que sea aprobada para darle previsibilidad, estabilidad y reglas claras al sector.

“Es una Ley que apunta a generar previsibilidad. El sector de hidrocarburos lo que requiere para sostener las inversiones e incrementar la producción es tener previsibilidad, estabilidad y reglas claras. Yo creo que es una demanda de todos los sectores productivos del país poder tener estas tres cuestiones”, explicó Aguirre.

En ese sentido, señaló que “lo que se plantea en el texto es una vigencia de 20 años, además de cuestiones que tienen que ver con la estabilidad tributaria (sobre todo federal). Son todas cuestiones para poder darle previsibilidad y estabilidad a las inversiones que se hagan; tiene que ver con poder realizar exportaciones, contratos a mediano y largo plazo, tener previsibilidad en los precios, dar garantías de volúmenes que puedan comercializarse, la libre disponibilidad de divisas, entre muchas otras cuestiones”.

“También se incorpora el Plan Gas.Ar que fue un decreto del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Nación, lo cual también da previsibilidad pero también atiende a mejorar la producción y la industrialización de los hidrocarburos en el país, generando mano de obra, inversiones, desarrollos regionales, además de fortalecer las finanzas provinciales y la sustentabilidad energética”, resaltó.

Asimismo, el funcionario destacó que “la ley nos genera muchas expectativas, pero no deja de ser un trabajo sectorial de una parte del Ejecutivo Nacional, Ejecutivos Provinciales, gremios y empresas. Esta visión hoy se plasma en un texto que ahora va a un Congreso con representantes de todas las provincias y hay que ver qué opinan aquellas provincias que no son productoras de hidrocarburos. La Ley plantea una propuesta a largo plazo y busca generar una legislación que hoy Argentina no tiene para promover la generación de hidrocarburos”.

Por otro lado, Aguirre puntualizó que “Tierra del Fuego es la única provincia que no tiene una empresa propia y la propuesta del Gobierno fue generar una herramienta para poder participar, no sólo con regalías o con políticas públicas de generación de mano de obra, sino salir un poco de ese esquema de autoridad de aplicación y participar del negocio”.

“La Ley tiene un plan de incentivos que tiene que ver con los pozos de baja productividad o inactivos. Tierra del Fuego tiene el 39% de sus pozos inactivos por distintas cuestiones, sobre todo por ser marginales económicamente, y esto genera la posibilidad de asociarse con empresas que tienen la concesión, poner en condiciones esos pozos y generar un incentivo a la empresa que haga este servicio y a la empresa que se asocie. Entonces, se están generando condiciones bastante favorables para poder tener una empresa provincial”, valoró.

En otro orden de cosas, al ser consultado con respecto al posible retiro de YPF de la provincia, el funcionario aclaró que “hemos hecho la consulta formal acerca de si se iban o no, sobre todo por la situación económica que tenía la empresa que la ha ido revirtiendo, y nos han informado desde YPF que no es intención de ellos irse de Tierra del Fuego sino continuar con las concesiones. Nos están presentando distintos esquemas de inversiones para lo que queda del año y para el que viene”.

“Las discusiones con YPF están girando en torno a optimizar las inversiones que se vienen, con seguridad, mantenimiento y a mejorar la producción”, cerró el funcionario.