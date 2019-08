Alejandra Zustovich “ La empresa debe comprobar que la crisis por la que atraviesa es real”

Tras conocerse el despido sin causa de dos trabajadoras y luego de 3 días de acampe por parte de los empleados de la firma, Blanco Nieve . En el día de ayer, jueves, se llevó finalmente a cabo la audiencia pactada ,en el Ministerio de Trabajo de la provincia.

Al respecto Alejandra Zustovich, secretaria gremial de SOIVA , sostuvo en diálogo con FM FUEGO, “ luego de la audiencia , la firma ratificó los despidos y nosotros los rechazamos y pedimos nuevamente la restitución, o en su defecto, el pago del 100 %de la indemnización “

“ La explicación que dan ellos, es que estos despidos se realizaron porque la empresa esta en crisis , por eso se realizaron bajo el articulo 247 , pero nosotros tenemos entendido que hasta el momento no han hecho la presentación de ningún preventivo de crisis en ninguno de los ministerios , por tal, como no se ha demostrado , no lo aceptamos”

Zustovich, aseguró “los acuerdos anteriores incluían suspensiones, pero esta vez, no había acuerdo de suspensión, de hecho la empresa les pidió a los trabajadores que pasaran una propuesta, y al recibirla , argumentaron que esta era insuficiente y al otro día les nos encontramos con que habían cortado toda negociación , y ya habían enviado los telegramas de despido “

La secretaria indicó que “ por el momento, la gente está dentro de la planta y estamos esperando que el ministerio dicte una conciliación obligatoria, pero pensamos que la empresa prevé más despidos porque no tiene sentido argumentar una crisis y solo despedir a dos de sus empleados”concluyó.

