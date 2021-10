Advierten sobre una posible estafa con terrenos a la venta en la Margen Sur

Lo hizo la Concejal Miriam Mora, consultada sobre un cartel que hay en el barrio mencionado, que pertenece a Inmobiliaria Fueguina sobre terrenos que hace meses atrás habían sido usurpados.

Un cartel de Inmobiliaria Fueguina que ofrece lotes en la Margen Sur, los cuales están ubicados donde hace poco meses atrás hubo una usurpación masiva, fue motivo de consulta a la Concejal Mora.

Al respecto la Concejal dijo que «Nos puede pasar lo mismo que con Chacra 9 porque es la misma inmobiliaria, los mismos dueños, sabiendo que no se pueden vender lotes sin tener todos los servicios correspondientes, como así también los planos y el proyecto ante catastro de la provincia y del municipio de Rio Grande. La verdad que no tengo información de las dimensiones de los terrenos o lotes, pero fundamentalmente quienes son los propietarios de esas tierras».

La edil advirtió a los vecinos futuros compradores expresando «esto es algo que vengo diciendo desde hace seis años, cuando observen esos carteles, deben dirigirse a catastro del municipio de Rio Grande, para verificar que sea un loteo local con los planos correspondientes, porque si no, después no lo van a poder utilizar, no van a poder vivir en ellos».

«Deberíamos encontrar las herramientas legales para impedir este tipo de ventas, estas estafas que terminan siendo para los vecinos, habrá que trabajar fuertemente en esto, porque seguramente son vendidos a un precio mucho menor de lo que realmente valen», dijo Mora, para continuar diciendo «hay que concientizar a la gente que antes de comprar un terreno, incluso un departamento, una casa, tiene que consultar, lo puede hacer en Catastro, Rentas o Saneamiento Urbano, estas son especulaciones, así como hubo una secuencias de usurpaciones está también este tipo de especulaciones de gente que sabe que vendiendo terrenos a mucho menor valor del que corresponde, los van a vender enseguida. Después el problema es del vecino que compró y del municipio porque hay que poner los todos los servicios y eso es un problema, el estado destinando millones de pesos para solucionar un negocio que hizo un privado».

Sobre como contrarrestar estas situaciones dijo «seguramente hay que reforzar los controles, seguramente hay que buscar nuevas herramientas para poder ordenar a las inmobiliarias urbanizadoras que ponen un cartel y directamente lotean».

«Respecto de este cartel que apareció en un sector de la Margen Sur, desde el ejecutivo nos dijeron que en las próximas horas nos van a informar lo que han avanzado en la investigación de quienes son esas tierras y bajo que condiciones tienen la intención de empezar a vender esos lotes, porque seguramente se viene una estafa detrás de todo esto», dijo la concejal Mora.

Con respecto a los terrenos que en su oportunidad vendió la inmobiliaria Moliterno, la concejal Mora dijo que se está pidiendo un pedido de excepción del pago de una tasa de mensura catastral para poder avanzar en la entrega de los terrenos de los que ya tienen servicios. Pero esto también serviría para Chacra 9, porque se podrá hacer la mensura de los terrenos con las medidas que corresponden.

Finalmente, hizo referencia al proyecto denominado Conjunto Inmobiliario, «es importante, porque son muchas las viviendas de material ligero que se han construido en un mismo terreno, generalmente es la casa de los padres adelante y lo que queda de terreno hijos que no pueden acceder a terrenos construyen. Con el Conjunto Inmobiliario, lo que si se puede hacer es una subdivisión del terreno y así poder obtener el título de propiedad, hay que trabajarlo bien para poder darle solución a problemas que ya existen desde hace por lo menos 30 años», finalizó diciendo la concejal Miriam Mora.