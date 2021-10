12 de Octubre: 5 libros para pensar sobre el acontecimiento histórico

Desde que en 2010, la conmemoración del “Día de la Raza” cambió su denominación por la del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, todo un amplio espectro de ideas, sentires y derechos comenzaron a reescribir una historia que pugnaba por revertir una mirada sesgada (y violenta) de la llegada de los europeos a América.

Este cambio de paradigma supuso dar por tierra la idea de “conquista” para, en su lugar, pensar y dar valor a la variedad de habitantes, culturas y voces que fueron y son clave en la construcción de las identidades nacionales de los pueblos latinoamericanos. Proponemos aquí una serie de lecturas que siguen el abanico de esas múltiples perspectivas a partir de las cuales pensar la diversidad cultural, el aporte de los pueblos originarios, así como releer aquellos textos-documentos de época que, desde este presente, y atravesados por el pensamiento poscolonial, exponen el revés de la trama.

De la ficción al ensayo, desde los documentos a la poesía, seleccionamos algunas de las muchas lecturas disponibles en Leamos.com para pensarnos desde una América cultural diversa, rica y compleja.

Pensar América desde sus colonias. Textos e imágenes de América colonial, de Silvia Tieffemberg (Editorial Biblos)

Con la colaboración de especialistas de diversas disciplinas, este libro propone pensar América centrando el análisis en textos e imágenes desconocidos o poco transitados por la crítica especializada. Los resultados obtenidos de las investigaciones que forman este volumen fortalecieron nuevamente la presunción de que lo que hoy “es” América, o como quiera llamársele, lo que hoy “somos”, no puede entenderse sin la comprensión profunda de esta periodización aleatoria y coyuntural a la que nos referimos como época colonial.

El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización, de Marcello Carmagnani (FCE)

Examen del encuentro entre Europa y América, y las transformaciones ocurridas mediante un proceso que comenzó con del descubrimiento y continúa hasta el presente siglo XXI. El autor muestra el tejido de las relaciones entre diversos modos de vida, creencias, organizaciones sociales, leyes y costumbres, políticas y economías, que originan así un nuevo modo de civilización Occidental.

De América a Europa. Cuando los indígenas descubrieron el Viejo Mundo (1493-1892), de Éric Taladoire (FCE)

Son numerosos los trabajos acerca de las impresiones que los cronistas europeos tuvieron del Nuevo Mundo, pero todavía no es muy conocida la historia de las mujeres y los hombres que fueron llevados al otro lado del Atlántico durante esta época. ¿Qué impresiones tuvieron los indios americanos de aquellas ciudades tan diferentes? ¿Quiénes eran ellos para los habitantes del Viejo Mundo y qué papel tenían en sus sociedades? América en Europa es un estudio detallado de las migraciones y la dimensión de sus consecuencias; en ella, el autor analiza los escasos testimonios que dan cuenta de las impresiones de algunos indoamericanos que vivieron en diversas ciudades de Europa entre 1493 y 1892. La presente obra, sin lugar a duda abrirá muchas líneas de investigación y complementará los estudios tradicionales sobre la conquista y la colonia.

Reuëmn, compilado por Cristian Aliaga (Espacio Hudson)

La antología de voces y escrituras femeninas que tan amorosamente ha preparado el poeta Cristian Aliaga, es un luminoso nudo más en ese abarcador textil que constituye la actual poesía indígena desde México a la Patagonia chilena y argentina. Lo que la geopolítica nacionalista archivó en arcanos documentos de civilización y barbarie (el conocimiento originario y sus naturales expresiones de arte, por ejemplo), renace hoy en plenitud de belleza, mestizaje y legitimidad cultural, estableciendo un contrapoder literario, ético y político desde los talentos y sensibilidades de cantoras y poetas Yamanas, sélknam y mapuches, quienes levantan aquí la voz de sus estirpes en invencibles y variados cánticos espirituales y materiales, transfigurándose así en las heroicas y humildes guardianas de los mitos, los lenguajes y las memorias de sus respectivos pueblos. (Jaime Huenún Villa).

Entre los indios, de César Aira (Era)

Como suele pasar en cada una de las novelas de César Aira, genuino raro del continente, al mismo tiempo que una ficción divertidísima, Entre los indios es una sutil meditación que no entorpece el relato. En este caso Aira piensa sobre la naturaleza del deseo y cómo éste se trenza con la inteligencia, con el mal y con el miedo. Una noche en la pampa, el diablo decide aparecérseles a los indios. Su aparición, piensa, habrá de causar pánico. Pero al parecer, como este diablo es otro, muy diferente al que según el refranero acumula saberes con el tiempo, comete un error de cálculo. No ha tomado en cuenta que la noche elegida es de banquete. Los hombres y las mujeres han comido y bebido tanto, se hallan tan ahítos y agotados, que ya no están para ver nada y menos aún para huir. Apenas si logran verlo los niños que, lejos de aterrarse, lo asumen como un inmenso juguete al que montan alegremente. Por supuesto, el diablo no puede darse por vencido, así que resiste, insiste y persiste. Se resiste a admitir que su trabajo es fútil, persiste en su pretensión e insiste con otros planes y apariencias, a pesar de que fracasa en cada intento. Y estos fracasos acumulados, cada vez más gozosos, hacen que los lectores seamos presas de una curiosidad creciente, ya no en cuanto a ese diablo tan menso y fatuo que casi parece de pastorela, sino respecto a la tribu menos que modesta, cuyas posesiones son apenas caballos para montar, yeguas robadas para comer y algunos toldos de cuero. A ese pueblo que no construye nada y prefiere no hablar (aunque cuando habla lo hace por horas, ceremoniosamente) y que logra resistir al diablo. Y eso en realidad es lo que nos cuenta esta novela.

Bonus track:

Cronistas de las culturas precolombinas, de Luis Nicolau d’Olwer (FCE)

Esta antología recaba testimonios en torno al descubrimiento cultural de los pueblos del Nuevo Mundo. Las fuentes, que van de 1492 al siglo XVIII y del estrecho de Magallanes a la isla de Nutka, incluyen a Colón, Vespuccio, Díaz del Castillo, Motolinía, el Inca Garcilaso y Moziño, quienes, junto a otros frailes, juristas, soldados y marineros, dan su testimonio directo de lo americano: el paisaje, los aborígenes, las mujeres, los dioses, las vestiduras, las virtudes, los vicios. Esta nueva edición, de la original de 1963, incluye prólogo de Pablo Escalante, bibliografía actualizada y algunos grabados de los documentos originales.