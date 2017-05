Ushuaia: Recordaron las víctimas de la tragedia del Lear Jet

Se recordaron 33 años del accidente aéreo que le costó la vida al exgobernador de Tierra del Fuego, Ramón Alberto Trejo Noel y su gabinete. La tragedia, acaecida en 1984 y que enlutó a los habitantes del exterritorio nacional, significó un momento propicio para recordar aquella gestión y los primeros pasos de la futura Provincia. En Casa de Gobierno y la plaza 25 de Mayo se realizaron sendos homenajes.

El 15 de mayo de 1984, el avión Lear Jet 35 A, perteneciente a la Gobernación de Tierra del Fuego, despegó del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires con destino a Ushuaia, previa escala en Río Grande. En aquel momento Tierra del Fuego atravesaba condiciones meteorológicas desfavorables.

En tanto, durante la mañana en Casa de Gobierno, se descubrió una placa recordatoria y el titular del Parlamento señaló que “debe ser uno de los días más trágicos de la democracia en Tierra del Fuego” y recordó las horas siguientes al desenlace que enlutó al exterritorio nacional. Entre los recuerdos, Arcando destacó la participación de la Armada en las tareas de rescate.

Durante el acto central en la plaza 25 de Mayo, concretado esta tarde, el titular del Parlamento en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial, presidió el acto junto a la vicepresidenta 2 de la Cámara, legisladora Liliana Martínez Allende; los legisladores Oscar Rubinos y Pablo Blanco (UCR – Cambiemos) y Federico Bilota (FPV – PJ). También, asistieron el titular del ANAU, contraalmirante Roque Germán Arvizu y referentes de Ushuaia y representantes de fuerzas armadas y de seguridad de Tierra del Fuego.

En una semblanza Arcando recordó que Trejo Noel “fue un hombre de Río Grande, radical, campechano y trabajador”. También hizo alusión a su derrotero político junto a la ex Legislatura Territorial y las fuerzas políticas “de ese momento”, como el radicalismo, el peronismo y el Movimiento Popular Fueguino. Había nacido en la provincia de Buenos Aires, en 1920 y llegó a Río Grande en 1950 como gerente de una firma comercial y luego al despacho de aduana.

ARCANDO: “Ningún gobierno, desde ese breve período hasta la actualidad, tuvo un consenso tan amplio”

“Hay acontecimientos en la vida de una sociedad, al igual que el de las personas, que nos marcan definitivamente. Son hechos que dejan flotando en la posteridad el interrogante de qué hubiera pasado si esto no hubiera ocurrido.

Y creo que la muerte prematura y accidental de nuestro gobernador Ramón Trejo Noel, nos ha dejado sobrevolando en el aire ese interrogante.

Y digo esto porque si bien fue el primer gobernador de la naciente democracia, designado por el presidente de la Nación, me refiero a don Raúl Ricardo Alfonsín, arribó a esa investidura con un unánime consenso de propios, me refiero a los radicales que era su partido de origen, pero también de los peronista y mopofistas.

Créanme que no es poca cosa contar con consensos tan amplios en una actividad que, como la política, la competencia muchas veces se suele encargar de desterrar. Pero Ramón era un político distinto. Sin muchas palabras pero con grandes afectos. Podría decirse que era un hombre de pueblo. Un vecino de Río Grande que caminaba por las calles saludando a sus vecinos. Solía hacerse sus escapaditas a la confitería Roca y al Ibarra. Que representaba el ideario típico del radical pueblerino, pero que además cultivaba un profundo sentido de solidaridad.

En el corto tiempo que le tocó gobernar Tierra del Fuego mostró una notable energía para resolver los problemas de una isla olvidada del poder central, que si bien contaba con una ley de promoción fiscal para radicar inversiones. Me refiero a la ley 19640, el crecimiento de la población desorganizado generaba fuertes demandas habitacionales y de servicios.

Trejo Noel, desde el primer día de su gestión, convocó a un consenso amplio de todas las fuerzas políticas. Recuerdo que, desde el peronismo dimos nuestro apoyo. Y quiero decirles que ningún gobierno, desde ese breve período hasta la actualidad, tuvo un consenso tan amplio para llevar adelante una gestión.

La personalidad de don Ramón, fue garantía suficiente para que las distintas fuerzas políticas propiciaran un ambiente de equilibrio que le dio fortaleza institucional a nuestra querida Tierra del Fuego.

Ese es el mensaje, desde mi modesto criterio, que creo que debemos resaltar. Y en ello me llamo a la autocrítica y también interpelo, porque estoy convencido, que el disenso -si bien es el punto de partida del sistema democrático-, se debe continuar necesariamente con los espacios de consenso que son los que hacen que el deseo de prosperidad se articule con políticas de Estado.

Que trascienden los actores circunstanciales y que abren sendas de crecimiento y desarrollo. Nuestra provincia hoy nos necesita a todos. Al igual que en las circunstancias que le toco gobernar a don Ramón, hoy es imperioso que se abra un espacio amplio de consenso. Probemos el desafío, incluso, de hacerlo en este año que es electoral.

Yo no creo que en nuestra provincia, limitada por factores internos y externos, haya muchos proyectos en pugna. Podemos levantar, amañadamente, muros que nos separen, pero no me cabe la menor duda que para el beneficio de nuestro pueblo, siempre será más fácil y productivo construir puentes.

Repensemos. Interpelemos. Tengamos en cuenta las lecciones positivas de la historia, como ha sido la breve gestión de Trejo Noel y pongamos mano a la obra, porque como ustedes saben, la realidad que enfrentamos no es fácil de resolver y requiere de todas nuestras energías para superarla.

Exploremos las coincidencias. Expongámoslas a nuestros votantes y marchemos juntos en aquellas cuestiones que son vitales para el futuro de la provincia.

Siempre nos pasa, y ojalá que cambiemos ese destino, a la que parecieran condenados los que hacen política, que rendimos grandes homenajes a los que se van y recordamos puntillosamente sus virtudes, pero en vida, y en ejercicio de sus funciones, les prodigamos feroces críticas y los vemos como competidores que hay que necesariamente sacarlos de competencia.

Yo no creo que eso es lo que quieren aquellos que nos brindaron su confianza. Me imagino que aspiran a discusiones de altura y consensos efectivos. Muchos de los que pasaron por las más altas magistraturas y hoy no están entre nosotros son testigos de lo que estoy hablando. El propio Trejo Noel, Jorge Garramuño, Adolfo Cano, Esther Fadul, provenientes de distintos partidos políticos, seguramente suscribirían este reclamo.

Miremos hacia adelante y consultemos retrospectivamente nuestra historia, no solo para recordarla, sino para de ella sacar las mejores conclusiones”, cerró Arcando.

PABLO BLANCO: El exgobernador Trejo Noel “requería de la unión de todos los fueguinos para cambiar la realidad”

A su tiempo, el titular de la bancada radical, legislador Pablo Blanco resaltó la presencia de los descendientes de las víctimas de aquella tragedia y dijo que “muchas veces escuchamos lo sucedido”. El Parlamentario, consideró que en el inicio de la democracia, Trejo Noel y sus colaboradores tenían “sueños para Tierra del Fuego. Algunos se han hecho realidad” y en otros, resta cumplir con algunas “tareas pendientes”.

“Si uno analiza los discursos Trejo Noel en el Parlamento, el primero de mayo de ese año, requería de la unión de todos los fueguinos para cambiar la realidad”, dijo Pablo Blanco. “Soñaba con una provincia grande, en el desarrollo industrial” aunque recordó que “hay una tarea pendiente. Trabajar para hacer realidad que Tierra del Fuego sea una provincia pujante”.

RESEÑA HISTÓRICA

Un temporal de nieve provocó que el avión perdiera contacto radial, 5 millas antes de aterrizar en la capital fueguina. Fue declarado en emergencia y con el transcurrir de las horas no hubo más noticias. Cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, se inició la búsqueda a cargo de la Armada Argentina, la Prefectura Naval, la Policía territorial y Defensa Civil. Así, se confirmó la noticia de la caída del avión en aguas del canal Beagle, frente a la bahía Ushuaia.

Fuentes históricas, refieren a que Trejo Noel regresaba de una entrevista que mantuvo en Buenos Aires con el entonces presidente de Argentina, Dr. Raúl Alfonsín. Entre los temas que abordaron en ese encuentro, se destacaban modificaciones a la ley de Promoción Industrial 19.640, imprescindible para el desarrollo económico de Tierra del Fuego.

En el accidente aéreo, perdieron la vida el exgobernador, Ramón Trejo Noel; su esposa Ofelia Olga Lisa; el exlegislador territorial, Dr. Ernesto Julio Löffler; ministro, Roberto Luis Campanella; ministro, Fernando Diego García; secretario, Ricardo Luis Sica; secretario General, Guillermo Marcilesse; delegado de la Provincia en Buenos Aires, Carlos Alberto Lisa; asesora, Nora Ormiston; sobrestante del INTEVU, Pedro Alberto Altuna; comandante del avión Lear Jet y Director de Aeronáutica. Mario Marconcini y copiloto del avión Lear Jet, Rodolfo Pourrain.