Urtubey: “Primero hay que crear un espacio y después ver quién es el candidato”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en diálogo con FUEGO CAFÉ, que se emite por Radio Fuego (90.1) habló de la conformación de un espacio dentro del peronismo que contenga a todos los sectores, sumando además a otros sectores políticos, pero con una mirada positiva y no de confrontación.

En el espacio “La Charla de Café”, donde se puede dialogar más distendido, Urtubey habló de sus orígenes en la política, su militancia y del armado con miras al 2019.

Voto electrónico

Con respecto a que Salta implementó la boleta electrónica, Urtubey señaló “nos fue muy bien, derribó muchos mitos como que gente mayor o de pueblos originarios no lo podían hacer, después hoy tiene un nivel de aceptación y cambió la forma de hacer pública”.

“Además implementamos un sistema de financiamiento público de campaña, donde el estado es el que aporta toda la publicidad y dinero a todas las fuerzas políticas, esto hace que se evita el gobierno el privado donde después el que gana responde a quien le pone la plata”, destacó.

Asimismo, destacó que en la boleta electrónica “es el elector arma su boleta y así se termina el clientelismo político” y agregó “hay muchos mitos con la tecnología, pero el sistema funciona y para evitar problemas, el recuento es manualmente y coincide, teniendo un cero margen de error”.

Armado nacional

“Estamos trabajando en un armado del PJ nacional, creemos que la Argentina necesita tener una alternativa superadora, hay un grupo importante de dirigentes del peronismo donde uno de los dirigentes más importantes es la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone” y agregó “nosotros debemos garantizar dos cosas, primero gobernabilidad al actual presidente para que al país le vaya bien, porque eso necesita el país en segundo lugar que construyamos una alternativa superadora que salga de la grieta y de la confrontación permanente”.

Con Cristina o sin Cristina

Consultado si el armado es con o sin Cristina Fernández, el gobernador de Salta resaltó “sinceramente más que hacer nombre, es pensar en lo que pretendemos, es decir un espacio que no sabotee al gobierno y que no bregue por la grieta, me da la sensación quien dirige ese espacio y quien los componen no cumplen con los dos requisitos por lo cual es muy difícil trabajar juntos. Cristina representa la argentina de la confrontación”

Criticas por el acercamiento a Macri

En relación a las críticas sobre el acercamiento al gobierno de Macri, el gobernador Urtubey destacó “es la lógica argentina y que ha puesto en el lugar donde estamos, se cree que uno deja convicciones, y lo único que queremos que las cosas vayan bien y no la confrontación”.

“En las elecciones debemos decir, hemos acompañado, pero las cosas las podemos hacer mejor”, mencionó.

Urtubey candidato

En relación a su candidatura a presidente, Urtubey dijo “no me quiero subir a la ansiedad, primero hay que construir el espacio y después se ponen los candidatos” a modo de ejemplo exp0icpoi “a mí me gusta el automovilismo, y cuando se compite antes de sentar el piloto se construye el auto, por eso hay que trabajar en construir el espacio, amplio, diverso con una gran visión de futuro”.

“Coincidimos con Rosana Bertone en construir un espacio grande, que contenga y a mi juicio falta en la argentina”, puntualizó.

“Hoy la gente no está preocupada en quien es el candidato, pero si está preocupada en los precios, en el aumento de las tarifas y más preocupada de no llegar a fin de mes”, mencionó.

