Una camioneta se despistó en la ruta 3

Según la información oficial suministrada por la Policía, el vehículo damnificado en este particular hecho, resulto ser una camioneta marca Toyota, modelo Hilux, dominio GKO-550, en el que iban dos personas identificadas como Isabel Alicia Destefano (58) y Mario Avellaneda (38).

En el lugar se hizo presente personal de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tolhuin que procedió a sofocar el fuego, aunque no se pudo evitar la destrucción total del vehículo. Previamente las dos personas que iban en la unidad lograron salir a salvo, mientras que Avellaneda tenía un dolor en la cabeza.

Por prevención, ambas personas fueron trasladadas al Centro Asistencial de Tolhuin por una ambulancia que también concurrió a la emergencia.

Cabe indicar que la ruta 3, amaneció este jueves con un estado húmedo y resbaladizo, factor por el cual se habría provocado el despiste de la camioneta, la cual terminó con un incendio que, por fortuna, no desencadenó en un caso más grave.

​Fuente: Reporte Austral

