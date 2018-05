Tejeda: “El Gobierno avanza de forma violenta contra los trabajadores”

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Río Grande, Mariano Tejeda, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de impulsar el debate de la reforma laboral que, sin duda alguna, va a lesionar los derechos de los trabajadores con gravedad suficiente para tacharla de inconstitucional.

Tejeda reconoció que “me hubiese gustado haberme equivocado. Lo que avizorábamos desde nuestro lugar se va cumpliendo. El panorama es cada vez peor y hoy estamos a la postre de una reforma laboral que se puso en debate entre gallos y medianoche” y dijo además que “lamentablemente es una más de las condiciones que tiene este Gobierno”.

En cuanto a las principales modificaciones que se vislumbran de la lectura del proyecto de reforma, el dirigente sindical riograndense precisó que “se está intentando modificar el cálculo de las indemnizaciones, se dejarían de tener en cuenta, para dicho cálculo, los premios, bonos y aguinaldos. Por otra parte, el empleador aportaría cada mes un porcentaje del sueldo y en definitiva, este proyecto pretende bajar las indemnizaciones hasta hacer que desaparezcan”.

“Desde el 2015 la intención es clara, no hubo ningún tipo de decisiones por parte del Gobierno que vaya en defensa de los trabajadores de la Argentina”, reprochó y sumó: “El Gobierno está avanzando de forma violenta y temeraria contra los trabajadores. Uno de los grandes derechos y conquistas es el aguinaldo, las vacaciones y las indemnizaciones después de sufrir un despido. Hoy, todo eso está en riesgo”.

Recordó además que “todo esto viene aconteciendo desde el año pasado, cuando este proyecto no pudo ser tratado porque la gente salió a las calles. Hoy vuelven sobre este proyecto que lesiona los derechos de los trabajadores”.

“Perder los aguinaldos es perder una de las grandes conquistas, máxime con los aumentos desmedidos, los tarifazos y con el grave daño que produjeron a los jubilados con la reforma previsional. Son todas medidas que van en contra de los trabajadores”, reiteró y, además, manifestó que “desde el 2015 a la fecha tenemos casi un 90 % de inflación cuando los salarios no llegaron a subas del 50 por ciento, en el mejor de los casos. Lo que está pasando es gravísimo”.

Finalmente, Mariano Tejeda admitió que “los gremios deberíamos estar todos unidos. No me puedo meter con la agenda de ninguna organización sindical, pero, sí es importante aunar criterios, sumar voluntades y llamar a la unidad porque en definitiva lo que se está provocando con este tipo de decisiones, y al no tener un objetivo conjunto, es que el Gobierno siga avanzando sobre los derechos de los trabajadores”.

