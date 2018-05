Taxistas en desacuerdo con las mamparas de seguridad que propuso Von der Thusen

El jueves pasado en el Concejo Deliberante donde el concejal Raúl Von der Thusen, junto a Cámara Metalmecánica y la Cooperativa de Taxis, hablaron de la colocación de mamparas de seguridad para los trabajadores del volante.

Griselda Fuentes, presidenta de ATURG (Asociación de Taxistas Unidos de Río Grande), no quedó muy conforme de la reunión y en una entrevista en RADIO FUEGO, en el programa FUEGO CAFÉ, indicó que “Lo que me llamó la atención es que esta reunión ya se había hecho” y agregó “me pareció que me quisieron persuadir, porque nuestros asociados no están de acuerdo con la mampara de seguridad”.

“El principal punto porque nos oponemos, es porque hemos averiguado en otros lugares no han dado resultado, pero además hubo accidentes y las autoridades ordenaron sacarlas, dado que hubo fallecidos por eso. El segundo punto es porque no da las dimensiones del auto, los mismos deberían ser más grandes y los taxistas deben ser más pequeños porque se reduce todo”, destacó.

Por otra parte, Fuentes, manifestó “hemos tenido reuniones con jefes de seguridad y nos dijeron que igualmente nos podían robar”.

“Sería bueno que el edil Von der Thusen que nos llevó la Cámara Metalmecánica que ya tenían los planos y me da la sensación de negocio, yo diría que deberían ver las dimensiones de los autos”, puntualizó la Presidenta de ATURG.

