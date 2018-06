Souto: “necesitamos remediar la relación del hombre con la naturaleza”

La Municipalidad de Ushuaia sostuvo la necesidad de remediar la relación histórica del hombre con la naturaleza, en la apertura de la V Jornada de Medio Ambiente denominada “Ambiente y Desarrollo”, con lugar en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que tuvo la participación del Rector de la UNTDF, Juan Castelucci y funcionarios del Gobierno provincial.

En el marco de la Jornada del Medio Ambiente, abordaron temas referidos a las ciudades sustentables, manejo de los recursos hídricos en un entorno de ciudades sustentables, turberas urbanas, línea de base y proyecto de remediación de bahía Encerrada y territorios sustentables.

Asimismo, el Jefe de Gabinete, Oscar Souto analizó que “el problema del medio ambiente es un tema que atraviesa al mundo desde hace siglos, y como dijo Juan Domingo Perón, desde el exilio en 1972, esto tiene que ver con una resolución política, en la que se debe remediar lo que el hombre estuvo haciendo con el medio en que vive desde la revolución industrial”.

Por lo que añadió “creo que no es tarde, para asumir un compromiso y buscar remediar la situación. El cambio tecnológico descuidó de alguna manera las condiciones de vida del hombre, sumado al cambio climático y el recurso del agua, pero lo que hace en su conjunto es no pensar que los más pobres no cuentan con opciones para sobrellevar estas circunstancias”.

La Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad expuso sobre la remediación de la bahía Encerrada y bahía Ushuaia, procedimiento, trabajo coordinado entre distintas áreas, planificación, metas y logros.

