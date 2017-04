Seminario de fortalecimiento pedagógico ante más de 1700 docentes y trabajadores de la educación

Enmarcado en un Polideportivo “Carlos Margalot” repleto de asistentes, el Intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella encabezó la tarde de este viernes el acto de apertura del Seminario de Fortalecimiento Pedagógico “Inclusión con calidad educativa, desafío de docentes y directivos para la escuela del siglo XXI”.

Estuvo acompañado de miembros del Gabinete Municipal, Concejales, autoridades educativas y más de 1700 docentes, profesionales y trabajadores de la educación acreditados en la jornada.

En su discurso, el Jefe Comunal agradeció a las autoridades locales y provinciales por apoyar el evento y a los docentes, profesionales, trabajadores y estudiantes de las tres ciudades de la Provincia por asistir a las jornadas.

“Es un orgullo tener hoy con nosotros a los licenciados Gabriel Brener y Gustavo Galli que son referentes en nuestro país y en el extranjero de las temáticas que se abordarán”, expresó.

Asimismo, sostuvo que “nosotros no tenemos escuelas a cargo del Municipio pero sí tenemos escuelas en nuestra ciudad, y nosotros somos parte de la ciudad como lo son también los alumnos y todos los que están aquí hoy”.

“Estamos convencidos en este sentido que las instituciones educativas son parte fundamental de la vida de nuestra comunidad”, subrayó.

El Intendente recordó además que “una vez alguien me preguntó qué estaba estudiando y yo dije que era para ser docente, y me respondió que estaba loco. Esto me afectó mucho y lo charlé en ese momento con un gran educador que teníamos en el barrio de La Boca. Este referente me dijo que el que quiere ser educador debe estar un poco loco”.

“El loco sueña, el loco la pelea, el loco mira más allá. Tener esa locura de soñar, de ser creativo, de tener ganas es algo que no tenemos que perder nunca”, subrayó Melella.

Igualmente, se refirió a que “se habla muchísimo en este tiempo de los docentes, algunos lo hacen positivamente y otros negativamente. Quiero decirles que vale la pena ser docentes, vale la pena trabajar por los chicos y vale la pena conformar comunidades educativas”.

“Eso es lo que no tenemos que resignar. A veces faltan cosas, estamos mejor o estamos peor como en todos los órdenes de la vida; pero no dejemos de estar un poco locos y no dejemos nunca de pensar que con alegrías y tristezas, contra viento y marea los pibes valen la pena”, resaltó.

Finalmente, subrayó que “es nuestra misión y es nuestro trabajo tener escuelas inclusivas que no echen a los chicos, que reciban a todos con calidad, con cariño, con afecto, logrando que nuestros alumnos y nuestra ciudad estén cada día mejor”.

“Ese es nuestro deseo que compartimos con el Ministerio y por eso el Municipio está para acompañar, para que tengamos cada día mejores escuelas y así tener mejores ciudadanos, mejores vecinos y mejores personas”, concluyó.

Por su parte, la Secretaria de Promoción Social, D.I. Analía Cubino rescató “la enorme convocatoria que hemos tenido con esta propuesta que busca generar un espacio de diálogo y discusión entre pares para afrontar los nuevos desafíos que nos plantea la educación”.

“A veces se toma la inclusión y la calidad como conceptos antagónicos, pero estamos convencidos que esto no es así. Los chicos deben estar dentro de la escuela y es posible trabajar herramientas para brindarles una educación de calidad a la altura de las necesidades de estos tiempos”, manifestó.