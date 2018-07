Secuestran marihuana y cocaína en un control sobre la Ruta 3

Personal del Escuadrón 44 de Gendarmería con asiento en Lago Escondido logró incautar unos 350 gramos de marihuana y unos 120 gramos de cocaína y demorar a un sujeto tras un procedimiento realizado en la Ruta 3.

Según el relato de un testigo del procedimiento todo comenzó alrededor de las 8 de la mañana de ayer en momentos que una combi de la empresa “Líder” circulaba desde la ciudad de Río Grande hacia Ushuaia, cuando fue demorada por un control de Gendarmería en la Ruta 3, a la altura de Lago Escondido.

Tras una requisa, personal de la fuerza de seguridad de la nación detectó que un sujeto transportaba 350 gramos de marihuana y 120 gramos de cocaína.

Ante tal situación se dio intervención al juzgado federal de turno de la ciudad de Ushuaia a cargo de la Dra. Laura Ubertazzi y de la fiscal Ad hoc Eugenia Cambeses.

En la red social de Facebook uno de los pasajeros indicó que “en la combi viajaban personas por estudios médicos. Dos fuimos obligados a dar testimonio, lo peor de todo es que dieron la orden que le quiten la esposas por que la cantidad encontrada no alcanza para iniciarle ninguna causa.

Lo que más me molesta es que me siento preso de mi tiempo por culpa de una justicia nefasta 7 horas y sigo en gendarmería por un pelotudo y el juez que no mueve las cosas como debería ser. Quién me devuelve el tiempo perdido”.

Asimismo trascendió que la combi de Líder fue trasladada al predio de Gendarmería.

Fuente: EDFM

