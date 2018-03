Rossi: “Tienen que hacerse cargo y asumir las responsabilidades”

Tras la polémica por las pintadas en la bicisenda, el Concejal y referente de la UCR, Paulino Rossi, apuntó directamente a los dirigentes de la Cámpora, el diputado Martín Pérez y Concejal María Eugenia Duré a quienes les recomendó que deben “hacerse cargo” y “asumir responsabilidades”.

Puntualizó que la pintada tenía “la misma matriz, la misma pintura, el mismo momento… qué duda hay de que gente que pertenece al mismo espacio político, hasta sin intención, hizo esto y generó un conflicto. Hay que hacerse cargo”.

El edil aclaró que no tiene dudas de que su colega en el Concejo no haya sido la autora.

No obstante, remarcó que “ella y el diputado Pérez pertenecen a un espacio que ha tomado esto como bandera política y, me hago cargo de lo que digo, quizás algún militante del espacio sin ninguna mala intención se extralimitó del lugar que estaba autorizado para hacerlo y generó un conflicto. ¿Qué tendrían que haber hecho? Hacerse cargo de la situación, pedir las disculpas del caso y tomar las medidas correctivas para que no suceda a futuro. No tratar de echarle la culpa a otro”.

“Porque están dando a entender de que gente de otro espacio trató de hacerlo ahí para perjudicarla”, sostuvo.

Consultado sobre la decisión de no sesionar, destacó que “participamos del acto, vamos a participar de la vigilia, el acompañamiento incondicional por parte del Concejo está, pero los ánimos estaban bastante caldeados”.

“Hasta el domingo previo era una posición unánime de los veteranos que no se sesionara, después se entendió. Pero para qué generar una situación de fricción si alguien estaba realmente muy ofendido y costaba que entienda cuál era la situación. No valía la pena. Esto es una fiesta de la ciudad de Río Grande, trasciende a las instituciones. La Carpa de Malvinas la hicieron los veteranos. Como Estado tratamos de acompañar y darle un marco de institucionalidad a un evento que es de la ciudad. Si nosotros, ante la mínima sospecha de generar una fricción, teníamos que tener la responsabilidad institucional de evitarlo. Fuimos, lo aclaramos”, subrayó.

Por último, se mostró esperanzado en poder hacerlo el año próximo “porque creo que es importante para ratificar la soberanía de las Islas este tipo de eventos”.

Gracias por compartir!