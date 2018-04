Rossi presentó un informe con los precios de diferentes modelos de automóviles 0 KM

Como corolario del trabajo que el concejal de la UCR, Paulino Rossi, viene llevando adelante con la difusión de información referida al mercado automotriz de la provincia, se presentó un relevamiento de precios que intenta dar cuenta, a partir de datos concretos y verificables, de la diferencia que existe entre los valores del continente y los de Tierra del Fuego de algunas marcas de autos 0 km.

En este sentido, el edil manifestó que “empezamos con un informe, que lo vamos a hacer de manera periódica, arrancando con algunas marcas, y seguir de manera tal de poderlo hacer extensivo a todas” y agregó que “no vamos a verificar todos los modelos, sino que vamos tomando distintos ejemplos que sirvan de parámetros para saber de manera clara y simple quién respeta los beneficios de la Ley 19.640 y quién no”.

Con relación a lo observado, el funcionario afirmó que “hay concesionarios que funcionan muy bien en la ciudad y te respetan la diferencia del 21 % del IVA, y en caso de vehículos importados hemos detectado diferencias de hasta el 47 % sobre el valor del continente, y en cambio vemos agencias donde la diferencia no llega al 6 %, significa que hay algunos que se están quedando o apropiando de beneficios que son del consumidor”.

Con respecto a la campaña de información que está encarando desde su espacio, junto al equipo técnico, recalcó que “creemos que la mejor manera de hacer respetar la Ley 19.640 es informando quiénes respetan estos beneficios y ayudando al consumidor a tener una información clara y precisa de hacia dónde dirigirse al momento de realizar una compra”.

“Sin embargo también sabemos que, a veces, la motivación de comprar un vehículo es el gusto, por ahí una persona le gusta mucho un modelo, pero hay que informarle que está pagando más de lo que corresponde. Si después lo quiere hacer igual, nosotros no somos quienes para impedir esa operación, entendemos que hay libertad para llevarla adelante, pero que sea con información precisa de saber que hay algunos concesionarios que se están robando lo que corresponde al vecino” insistió Rossi.

Asimismo, relató que la iniciativa de encarar estos informes tiene que ver con una demanda concreta de los vecinos que quieren saber cuáles son, en definitiva, los que respetan el precio del vehículo tal como debería ser en la isla, y señaló que “esta información es sobre el precio de lista, después tenés que estar atento con los gastos posteriores; patentamiento y flete, pero si ya de entrada sabes que hay un concesionario que se está quedando con 60 o 70 mil pesos de más, que no corresponden, ya está todo mal”.

“Queremos brindar información clara, simple y sencilla, es una guía, no es que vamos a poner todos los modelos, porque no tenemos capacidad técnica para hacerlo, pero sí explicarle al vecino cómo calcular, que no es tan complicado, cuando uno quiere comprar un vehículo, tiene que averiguar cuál es el valor en el continente del mismo modelo del valor sin patentar, se divide por 1.21 y eso nos da el valor teórico en Tierra del Fuego” explicó el edil.

“Si te están cobrando de más – continuó -, esa diferencia se la está apropiando el concesionario. Si uno ve que esa diferencia se respeta, uno se queda más tranquilo que se está haciendo lo que corresponde, y hago una pequeña salvedad, los únicos que tienen menos diferencia, que en vez de dividirlo por 1.21, sino por la mitad, 1.105, son las camionetas o los utilitarios, por eso la diferencia es más chica, por ley”.

Con respecto a los autos importados, Rossi aclaró que “vamos a poner un parámetro sobre el importado, que libera a los cinco años, que la diferencia tiene que ser mayor. Pero como es difícil el cálculo, porque acá hay que ver lo que son los derechos aduaneros, vamos a marcar cuál es la diferencia, cuestión de que cuando alguien quiera comprar un importado vea cuál es la diferencia porcentual, y el que mayor diferencia tiene es el que más hace valer los derechos de ese comprador”.

En esta misma línea, y ante la pregunta de por qué se elige este producto y no otros, el concejal respondió que “a pesar de que esa es la crítica que por ahí plantean como estrategia algunos, los autos tienen una restricción al dominio”. Con respecto a esto último, el concejal precisó que “yo si compro un auto por tres o por cinco años no lo puedo sacar de la isla, distinto es, por ejemplo, con un par de zapatos, me los compro y me los llevo, y otro agravante es que acá los concesionarios, la venta de vehículos, está cartelizada; no hay dos concesionarias de cada marca, o sea, hay un solo oferente para toda la provincia”.

“Como Estado tenemos que ser muchísimo más proactivos para garantizar la transparencia de este tipo de transacciones y, si no podemos obligarlos a que bajen los precios, porque no tuvimos la posibilidad de hacerlo, hemos intentado hacer una ordenanza para que paguen más impuestos los que stockean y no se aprobó, no vamos a bajar los brazos, sino seguir con esto, dándole información clara al vecino” añadió el edil y concluyó diciendo que “queremos decirles a todos los vecinos de la ciudad que estamos a su entera disposición por cualquier duda puntual que tengan, que vamos a ver de qué manera podemos dar una respuesta cuando tengan una duda al momento de realizar una compra”.

