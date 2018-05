Rossi presentó el segundo informe de precios de automóviles 0 Km

En el marco de la campaña informativa “Hacé valer tus derechos”, que el concejal radical, Paulino Rossi, está llevando adelante desde hace un tiempo, fue presentado el segundo informe sobre la diferencia que existe entre los precios de los automóviles 0 km. en la isla y los del continente, en esta oportunidad, se incluyeron otras marcas.

“Seguimos trabajando porque creemos que tenemos que brindarles la mejor información a los vecinos, para que hagan valer sus derechos” sostuvo el edil y señaló que “sabemos que tenemos una ley, que es la 19.640, que implica que no se paguen un montón de tributos, pero con los autos no se está dando en todos los casos”.

Asimismo, comentó que “ahora hemos incorporado más marcas para poder verificar de manera simple y con información que es indicativa; porque no están todos los autos, pero que sirve para que el vecino sepa quiénes están respetando esta diferencia de precios y quiénes no”.

“Si le compramos al que mayor diferencia respeta, vamos a ir logrando que las marcas que no respetan estas diferencias tengan que aggionarse a los valores que correspondan, porque le van a disminuir las ventas” indicó.

“Acá no tenemos competencia entre marcas, hay un solo proveedor en toda la provincia para cada una, entonces, aquél consumidor al que le gusta mucho un modelo, que sepa que está pagando de más y, si igualmente quiere hacer la operación, nosotros no la podemos prohibir” agregó el funcionario, al mismo tiempo dijo que “aquellos que no respetan la diferencia, lo que están haciendo es quedarse con algo que es del vecino, se están apropiando de un beneficio impositivo que no le pertenece a las empresas”.

Por último, explicó con respecto al contexto económico nacional que “puede ser que existan algunas variaciones, porque cuando se mueve el dólar, generalmente el valor de los autos se modifica, pero es claro que hay un abuso o una diferencia y que, por más que haya una pequeña variación, esto va a servir como un parámetro al momento de saber quiénes respetan y quiénes no esta diferencia de valores”.

Gracias por compartir!